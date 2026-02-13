José Juan Romero: "Habrá que dar el 200 %"

Ceuta, 13 feb (EFE).- El entrenador del AD Ceuta, José Juan Romero, afirmó este viernes que su equipo tendrá que dar el “200 por cien” este domingo para lograr la victoria en El Alcoraz al destacar que el Huesca es “muy buen equipo” pese a ocupar puestos de descenso en LaLiga Hypermotion (Segunda División).

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero comentó que el rival “se ha reforzado mucho en este mercado de invierno y está en clara necesidad de puntos, por lo que será un escenario complicado” ante un conjunto que “va a intentar sumar los tres puntos para salir de la parte baja", consideró.

El entrenador fue claro al valorar el parón competitivo después de no jugar el pasado domingo al aplazarse su partido contra el Córdoba.

“Aquí lo que nos gusta es competir pero el cuento de que tengo más tiempo para preparar un partido es cuento chino todo; pero es verdad que el cuerpo técnico necesita la competición y nunca es bueno parar”, señaló.

Sobre la situación clasificatoria, José Juan Romero ha insistido en su habitual mensaje optimista de “ver las botellas medio llenas en vez de medio vacías: estamos prácticamente igual del descenso, con un partido menos, que de arriba, lo cual refuerza mucho lo que estamos haciendo, que es una auténtica barbaridad”, afirmó.

En cuanto a la última incorporación, explicó que el argentino Ignacio Schor “no es delantero” y que se trata de “un jugador de banda, mayormente banda derecha, vamos a intentar que nos sume y nos aporte en esa posición pero acaba de llegar y ha entrenado poco”.

Añadió que le gusta que su equipo “juegue bien al fútbol, que sea atrevido y que haga lo que entrena: probablemente somos el equipo de la Liga Hypermotion que más cerca tiene su objetivo, pero los 50 puntos todavía están muy lejos”, apuntó. EFE