Espana agencias

Jon Pérez 'Bolo': "Sabemos el camino que tenemos que seguir"

Guardar

Huesca, 13 feb (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha dicho, en la rueda de prensa previa del partido que disputarán ante el Ceuta en el Alcoraz este domingo (16.15 horas), que ya saben los jugadores lo que tienen que hacer para enfrentarse y ganar al rival, que es lo mismo que hicieron ante el Cádiz.

"El ejemplo a seguir es lo que hicimos ante el Cádiz, hacer lo mismo que entrenamos y este partido es tan importante como todos, y siempre el más inmediato es el más importante y tenemos que sacarlo adelante. Hay que minimizar errores porque así tendremos más posibilidades, si sacamos todas nuestras virtudes", ha dicho.

El técnico del Huesca también ha afirmado que está "contento con algunas cosas", aunque ha matizado que "por detalles" al Huesca se le "escapan" puntos.

"Tenemos que dar mucho, y yo el primero, y no tener desconexiones como nos ocurre porque nos cuestan los partidos, así que tenemos que estar atentos todo el partido", ha recalcado.

Sobre las incorporaciones del mercado invernal, 'Bolo' piensa que se han integrado en el grupo, pues "están cogiendo ritmo y adaptándose al grupo y en nuestra mano está si entran o no al partido".

Acerca del Ceuta, el entrenador del Huesca lo ha definido como "un equipo que no empezó muy bien, pero reaccionó y se adaptó bien y es alegre, que arriesga, que tiene las cosas claras y que pelea de principio a fin, por lo que será un rival duro".

Una vez más, 'Bolo' ha animado a los aficionados para que apoyen al equipo: "Si tenemos el mismo ambiente y unión que el día del Cádiz, será más fácil remando todos juntos porque nos dan mucho y nosotros tenemos que darles también más". EFE

1010601

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa se reincorporará el lunes de "forma progresiva" al trabajo tras casi un mes de baja

Infobae

Descubren células senescentes en enfermos de alzhéimer que abren la puerta a nueva terapia

Infobae

La UME rescata en Ciudad Real a un matrimonio atrapado por el desbordamiento de un arroyo

Infobae

Acex cifra en 5.000 millones/año la necesidad de inversión en conservación de carreteras

Infobae

El juez espera este martes a Errejón para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez espera este martes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que no tiene

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

ECONOMÍA

La energía define quién crece

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid