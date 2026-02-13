Espana agencias

Japonés Yuto Totsuka, nuevo campeón olímpico de 'halfpipe'

Guardar

Livigno (Italia), 13 feb (EFE).- El japonés Yuto Tsotsuka se proclamó nuevo campeón olímpico de 'halfpipe' de snowboard, al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo disputada este viernes en Livigno.

Tsotsuka, de 24 años, forjó su victoria en la segunda de las tres rondas, en la que sumó 95 puntos, relegando al segundo puesto al australiano Scottie James, que en la última bajada tampoco mejoró su puntuación y se tuvo que conformar con la plata, a un punto y medio del flamante campeón.

Otro japonés, Ryuseis Yamada, líder provisional tras la primera ronda, acabó tercero, tras repetir en la tercera ronda la puntuación recibida en la primera, 92 puntos, que le valieron para capturar la medalla de bronce. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Tribunal confirma pena de 5 años por delitos sexuales a exfutbolista belga Eddy Snelders

Infobae

El Betis puntuó en sus seis últimas visitas al Mallorca

Infobae

El Alavés puntuó en cuatro de sus cinco últimas visitas al Sánchez-Pizjuán

Infobae

Katsuka aprovecha un fallo de Solberg y es líder por delante de Evans

Infobae

Sábado 14 de febrero de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa