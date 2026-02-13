Japonés Yuto Totsuka, nuevo campeón olímpico de 'halfpipe'

Livigno (Italia), 13 feb (EFE).- El japonés Yuto Tsotsuka se proclamó nuevo campeón olímpico de 'halfpipe' de snowboard, al ganar la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo disputada este viernes en Livigno.

Tsotsuka, de 24 años, forjó su victoria en la segunda de las tres rondas, en la que sumó 95 puntos, relegando al segundo puesto al australiano Scottie James, que en la última bajada tampoco mejoró su puntuación y se tuvo que conformar con la plata, a un punto y medio del flamante campeón.

Otro japonés, Ryuseis Yamada, líder provisional tras la primera ronda, acabó tercero, tras repetir en la tercera ronda la puntuación recibida en la primera, 92 puntos, que le valieron para capturar la medalla de bronce. EFE