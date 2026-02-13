Espana agencias

Interior ejecutó el pasado año 3.398 expulsiones de migrantes

Madrid, 4 oct (EFE).- La Policía Nacional ejecutó el pasado año 3.398 expulsiones de migrantes, una cifra ligeramente superior a las repatriaciones a sus países de origen que practicó el ejercicio anterior y que, sin embargo, supera en un millar a la de 2021.

Según datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, los agentes de Policía Nacional competentes en materia de extranjería efectuaron el pasado año 3.398 órdenes de expulsión de España frente a las 3.031 de 2024; 3.031 de 2023; 2.627 de 2022 y 2.025 en 2021.

Las cifras muestran una tendencia ascendente desde las 1.834 de 2020, marcado por la pandemia.

Con todo, fuentes policiales dedicadas a la lucha contra la inmigración irregular reiteran a EFE que se ejecutan muy pocas expulsiones de migrantes en situación irregular y, en la mayor parte de los casos, se trata de repatriaciones a Iberoamérica, como el caso de ciudadanos dominicanos, ecuatorianos o colombianos.

Respecto a las personas de origen africano, son una minoría y aproximadamente el 90 % corresponde a casos con antecedentes penales y policiales. También hay algunos que acuden a sus consulados y solicitan ser repatriados.

Según datos de la oficina de estadística Eurostat, España es uno de los países que más órdenes de salida del territorio emite para migrantes irregulares. De acuerdo a sus cifras, en 2024 dictó 51.025 de estas órdenes, de las que finalmente se ejecutaron poco más de 3.000. EFE

