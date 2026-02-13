Inglaterra, gran favorita este sábado para ganar la Calcuta ante una Escocia herida

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El XV de la Rosa, una de los combinados favoritos para llevarse el título del Seis naciones, viajará a Edimburgo en la segunda jornada para enfrentarse a una Escocia herida en su orgullo después de una dura derrota ante Italia, en Roma, durante la pasada jornada.

Inglaterra llega después de confirmar su gran estado de forma ante Gales con un contundente 48-7 que endosó al XV del Dragón para poner patas arriba Twickenham gracias a un George Ford estelar con el pie y en la dirección del conjunto de la rosa en el pecho.

Con la victoria ante Gales, Inglaterra se consolida como una de las favoritas para llevarse el título ya que no conoce la derrota desde hace más de un año, concretamente desde el 1 de febrero del pasado 2025 cuando perdió en Londres ante Irlanda en la jornada de apertura de la pasada edición del Seis Naciones.

Por su parte, los escoceses parten con una expectativas desalentadoras tras la primera jornada en la que cayeron ante una Italia que, aun teniendo en cuenta el auge italiano, debería haber sido un triunfo imperativo para los caledonios.

Escocia ha cambiado su rol de rebelarse ante los mejores y competir por todo al rol de volver a ser la selección que, si bien goza de grandes estrellas entre sus filas, no da un salto definitivo en su juego y sus resultados.

En el Estadio Aviva de Dublín tendrá lugar el choque entre irlandeses e italianos de segunda jornada del Seis Naciones en un partido en el que Irlanda se presenta con mucho que perder, mientras que los italianos llegan de la primera jornada con mucho por ganar.

El XV del Trébol parte como tercera en discordia entre franceses e ingleses y así lo demostró en la primera jornada en donde cayó contra Francia por 36-14 y no logró encontrar la mejor versión de su juego.

Sin embargo, los italianos parten con una dinámica opuesta a los de la Isla Esmeralda tras vencer a Escocia. A priori, no son favoritos pero los estados de forma de ambos seleccionados acentúan la capacidad de sorpresa con la que cuentan los pupilos del técnico argentino Gonzalo Quesada.

Con todo esto, Italia recupera a dos de sus mayores estrellas, se trata de Ange Capuozzo y Stephen Varney que vuelven para suplir la baja en la línea de Nacho Brex, uno de los protagonistas en el triunfo de la primera jornada, ausente por motivos familiares.

La tercera jornada, la cerrará Francia que visitará Gales para enfrentarse a la selección dirigida por Steve Tandy que no parte con demasiadas esperanzas tras caer de manera fulminante ante los de la Rosa en la primera jornada.

El XV del Gallo llega tras no dejar ninguna opción a Irlanda en el Stade de France en París y mete miedo a los Dragones Rojos que no recuperan el juego que hasta no hace tanto les llevaba a ganar este torneo.

Tal es así que para el partido del domingo, aun faltan por vender mas de 15.000 localidades en el Principality Stadium de Cardiff en el primer encuentro de la selección galesa en su casa en 2026, demostrando así la pérdida de interés de sus fanáticos.

Por su parte, los franceses tratarán de reafirmar su dominio en el rugby europeo siendo Inglaterra, a priori, la única rival capaz de plantar cara en este Seis Naciones. EFE