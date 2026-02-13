Igor Oca: "Estamos en el momento de dar un paso adelante fuera de casa"

Leganés (Madrid), 13 feb (EFE).- El entrenador del Leganés, Igor Oca, aseguró este viernes que el equipo madrileño viaja a Córdoba dispuesto a dar a domicilio el "paso adelante" que el conjunto 'pepinero' ya ha dado en las últimas jornadas como local, como atestiguan las tres victorias consecutivas logradas en Butarque.

"Creemos que estamos en el momento de dar un paso adelante. En casa ya lo estamos dando y ahora tenemos la oportunidad de dar ante el Córdoba, un rival complicado, ese pasito que nos está faltado fuera de casa", señaló Oca.

El preparador blanquiazul lo considera indispensable si el Leganés quiere alejarse definitivamente de la parte baja de la tabla de LaLiga Hypermotion (Segunda División) y comenzar a mirar hacia los puestos de promoción.

"Fuera de casa estamos mostrando rendimientos interesantes, nos vamos acerando a lo que queremos, pero tenemos que ir al cien por cien a sacar los puntos. Si queremos mirar en lugar de al puesto doce al ocho, tenemos que ganar esos puntos que en los dos últimos partidos fuera de casa nos han faltado", aseguró Oca.

No obstante, el entrenador del Leganés advirtió de las dificultades que entrañará doblegar a un rival como el Córdoba, un equipo, como recalcó "tremendamente competitivo", que llega a la cita tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos.

"El Córdoba es un equipo tremendamente valiente, un equipo que presiona mucho, que asume riegos para ser siempre proactivo con el balón. Un equipo que puede elaborar en corto, pero también buscar a Fuentes en los espacios. Es un equipo tremendamente competitivo", advirtió Oca.

Este rival fue ante el que Igor Oca se estrenó como entrenador del Leganés hace poco más de dos meses en un choque que acabó con empate (0-0) y en el que los andaluces desperdiciaron en los minutos finales un penalti para llevarse la victoria de Butarque.

"La principal diferencia es que entonces apenas llevaba dos entrenamientos con el equipo y ahora he tenido dos meses para trasladar mi idea de juego y conocer más a los jugadores, lo que me permite tomar decisiones más acertadas", explicó Oca.

Algo fundamental para un preparador al que, como ha quedado demostrado en las ultimas semanas, le gusta aprovechar al máximo los hasta cinco cambios que dispone por partido y alternar titularidades y suplencias en función del rival.

Esa circunstancia ha llevado a arrancar los últimos encuentros desde el banquillo a un jugador como el atacante caboverdiano Duk, que hasta hace no mucho se antojaba como un titular indiscutible y al que el técnico, pese a su decisión "de que juegue más o menos", calificó de "jugador muy importante".

Su situación contrasta con la de Juan Cruz que, pese a no acercarse al rendimiento que mostró el pasado curso, parece incuestionable en la banda derecha del ataque de conjunto madrileño. EFE