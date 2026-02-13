Espana agencias

Ibon Navarro: "Si te guardas cosas del domingo para el jueves, pierdes domingo y jueves"

Málaga, 13 feb (EFE).- El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, afirmó este viernes sobre el partido del domingo de Liga Endesa ante el Real Madrid, al que se enfrentará también el jueves en cuartos de Copa del Rey, que "si te guardas cosas del partido del domingo para el jueves pensando que vas a ganar, lo más probable es que pierdas el domingo y el jueves".

"Eso es lo más probable, porque tampoco nosotros tenemos tantas armas como para esconder unas y utilizar otras el jueves", dijo en rueda de prensa el entrenador vitoriano, quien descartó que vaya a guardarse sistemas en el partido de este domingo, ya que no van "tan sobrados de armas contra el Real Madrid como para estar guardando cosas un día y sacarlas otro".

El entrenador del conjunto malagueño afirmó que, en todo caso, los jugadores son los protagonistas, ya que "no es lo mismo tener a Olek Balcerowski que no tenerlo; no es lo mismo tener a Killian Tillie que no tenerlo; y también ellos tienen 16 jugadores y no será lo mismo que juegue Alex Len, que juegue Tavares, que juegue Garuba, que juegue Lyles, que juegue Procida".

"Al margen de cosas, también están los jugadores que vayan a jugar. Ni nosotros seguramente seamos el mismo equipo con o sin Olek Balcerowski y con o sin Killian Tillie, ni el Madrid lo es con y sin Tavares. Más allá de las cosas tácticas, está quién va a jugar", precisó.

Ibon Navarro prevé un partido muy complicado, a pesar de la irregularidad del conjunto madridista en la Euroliga.

"Creo que si solamente te quedas con los marcadores, esa es la impresión que te puedes llevar. Si ves los partidos, analizas los rivales, cómo juegan, qué se hacen y luego contextualizas qué estamos hablando de la Euroliga. Nadie va tan sobrado en la Euroliga como para pensar que vas a ganar fácil fuera de casa", consideró.

Mantuvo que "no es fácil ganar fuera de casa, ni siquiera para el Madrid, pero tampoco lo es para Fenerbahce, tampoco lo es para Olympiacos, tampoco lo es para Maccabi, no es fácil para nadie" y "un análisis un poco más profundo de los partidos te hace ver que no está tan mal".

El Unicaja necesita recuperar sensaciones después del varapalo sufrido el pasado miércoles en la BCL ante el Würzburg y, según Navarro, "lo más importante es volver a estar sobre la cancha y recuperar sensaciones, sobre todo en lo que se refiere al acierto, que es lo que faltó claramente el miércoles", subrayó.

El Unicaja tendrá muchas bajas para enfrentarse al Real Madrid como el base Alberto Díaz y el ala-pívot francés Killian Tillie, lesionados; y el escolta estadounidense Chase Audige, que ha recibido permiso para asistir al funeral de su madre; y es duda el pívot polaco Olek Balcerowski, con un problema en uno de sus gemelos. EFE

EFE

