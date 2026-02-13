Espana agencias

Hacienda pide al juez información bancaria de Montoro y de 6,4 millones en cheques

Barcelona, 13 feb (EFE).- La Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame a los bancos información de las cuentas del exministro, así como de las cajas de seguridad vinculadas a su despacho Equipo Económico y del origen y destino de los 700 cheques que este movió, por importe de 6,4 millones de euros.

Así lo plantea Hacienda en un informe, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

En su informe, la Agencia Tributaria sostiene que, pese a haberlo solicitado, no ha tenido acceso a la información bancaria sobre las cuentas en las que Montoro consta como titular o autorizado, por lo que pide al juez que considere "de nuevo la conveniencia de su obtención".

Con la información disponible en las cuentas de Equipo Económico, Hacienda concluye que el exministro, que mantuvo formalmente su participación en el despacho hasta 2008, cobró del mismo cerca de 200.000 euros únicamente en 2007.

Sin embargo, el informe sostiene que en las cuentas del despacho se han localizado "numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyo detalle y beneficiario no ha sido facilitado".

En concreto, Hacienda ha detectado pagos efectuados mediante 400 cheques por un valor total de 2,3 millones de euros e ingresos en otros 300 cheques que sumaban 4,1 millones.

También alude el informe a un serie de transferencias bancarias entre los años 2007 y 2013 de cuyo beneficiario no se ha obtenido información, por lo que Hacienda cree necesario averiguar su destino y origen.

Igualmente, la Agencia Tributaria pide datos sobre el origen y destino de los fondos de las cajas de seguridad y las inversiones financieras vinculadas a las cuentas de Equipo Económico en las que sospecha pueden haber ido a parar pagos ilícitos.

Asimismo, cree necesario que el juez expida comisiones rogatorias a Estados Unidos y Alemania para trazar el seguimiento de los fondos vinculados a operaciones en el extranjero.

El informe detalla numerosas operaciones cuyo titular es Equipo Económico SL realizadas entre los años 2007 y 2019, cuyos beneficiarios se sitúan sobre todo en Estados Unidos y Colombia. EFE

