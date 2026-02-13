Espana agencias

Guardiola responde a Ratcliffe: "Todo el mundo merece una oportunidad para una mejor vida"

Londres, 13 feb (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que existe un problema general sobre cómo se trata a la gente de otros países y que todo el mundo merece una oportunidad para tener una mejor vida, en respuesta a las declaraciones de Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, contra la inmigración.

El magnate británico, que posee casi un tercio de la propiedad del United gracias a su empresa, INEOS, afirmó en una entrevista con Sky que el Reino Unido está siendo colonizado por inmigrantes.

"Tengo un gran aprecio por Jim. Se ha disculpado y no voy a comentar más sobre ese caso. Tenemos un problema en todos los países sobre cómo tratamos a la gente de otros países. No hay diferencias entre dónde hemos nacido. Todo el mundo se merece una oportunidad de tener una mejor vida", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa previa al partido de FA Cup contra el Salford.

"Yo soy catalán y eso no me hace pensar que soy mejor que tú. Tenemos que abrazar todas las culturas", agregó.

En las últimas semanas, Guardiola ha condenado todos los conflictos que existen en el mundo e insistido en que no tiene sentido que la gente siga matándose.

Los comentarios de Ratcliffe han recibido el rechazo de buena parte de la sociedad británica, incluyendo el primer ministro, Keir Starmer, varios grupos de aficionados del Manchester United y el propio club, que se desmarcó de las declaraciones.

El multimillonario pidió disculpas este jueves: "Siento si la elección de mis palabras ha ofendido a alguna gente en el Reino Unido y en Europa y si ha creado preocupación, pero es importante hablar del problema de la inmigración controlada y de su apoyo al crecimiento de la economía". EFE

