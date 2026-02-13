Gerson, un colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en el incendio de Xàbia

Xàbia (Alicante), 13 feb (EFE).- La alcaldesa de Xàbia (Alicante), Rosa Cardona, ha destacado el mérito y la valentía, en el incendio registrado este jueves en una vivienda de un edificio, de una de las dos víctimas mortales, Gerson, un colombiano que entregó su vida para salvar la de sus vecinos, un gesto de "enorme generosidad y compromiso que permanecerá en la memoria colectiva" de este municipio.

Cardona ha hecho estas manifestaciones durante una reunión que ha mantenido con los familiares de Gerson -su viuda y sus dos hijos-, a los que ha trasladado personalmente su pésame y el respaldo institucional del ayuntamiento.

Durante el encuentro, según fuentes del consistorio, los familiares han solicitado ayuda para la repatriación del difunto y el acompañamiento de "la familia en este doloroso proceso".

"Desde ese mismo momento, el ayuntamiento trabaja en coordinación directa con la familia para atender esta petición y cumplir su voluntad", han señalado las mismas fuentes.

El consistorio ha reiterado su "compromiso absoluto con todas las personas afectadas" por el incendio y continuará trabajando, junto a los cuerpos de emergencia y las administraciones competentes, para "garantizar su atención, seguridad y acompañamiento en todo momento".

Asimismo, la alcaldesa elevará al pleno municipal una propuesta para la concesión de una medalla y un distintivo honorífico tanto a Gerson, a título póstumo, como a los cuerpos y fuerzas de seguridad que dieron y arriesgaron su vida logrando salvar a varios vecinos durante el suceso.

En el suceso, que se produjo sobre las 16:00 horas de este jueves en un inmueble de cinco alturas ubicado en la zona del Arenal por causas aún desconocidas, fallecieron una mujer de 71 años que vivía en la vivienda donde se originó el fuego, situada en una segunda planta, y Gerson, de 42, que alertó a los vecinos de lo que ocurría.

El siniestro también obligó a desalojar a unas cuarenta personas del edificio, entre ellas una familia que fue rescatada por un agente de la Policía Local. Su intervención, según fuentes municipales, salvó la vida de los integrantes de esta familia, que se encontraban atrapados en el inmueble.

Desde el primer momento, el consistorio ha activado todos los recursos disponibles para atender a las personas afectadas por el incendio y ha informado de que "todas ellas se encuentran bien atendidas y hospedadas en alojamientos provisionales, donde permanecerán hasta que puedan regresar progresivamente a sus viviendas, una vez desaparezca cualquier situación de riesgo y se garantice plenamente su seguridad".

De forma paralela, se están celebrando reuniones de coordinación constantes con las personas afectadas, con el objetivo de mantenerles informadas puntualmente sobre la evolución de la situación, los avances en la evaluación de daños y los trabajos necesarios para que las viviendas puedan volver a ser habitadas en condiciones de seguridad. EFE