Espana agencias

Gerson, un colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en el incendio de Xàbia

Guardar

Xàbia (Alicante), 13 feb (EFE).- La alcaldesa de Xàbia (Alicante), Rosa Cardona, ha destacado el mérito y la valentía, en el incendio registrado este jueves en una vivienda de un edificio, de una de las dos víctimas mortales, Gerson, un colombiano que entregó su vida para salvar la de sus vecinos, un gesto de "enorme generosidad y compromiso que permanecerá en la memoria colectiva" de este municipio.

Cardona ha hecho estas manifestaciones durante una reunión que ha mantenido con los familiares de Gerson -su viuda y sus dos hijos-, a los que ha trasladado personalmente su pésame y el respaldo institucional del ayuntamiento.

Durante el encuentro, según fuentes del consistorio, los familiares han solicitado ayuda para la repatriación del difunto y el acompañamiento de "la familia en este doloroso proceso".

"Desde ese mismo momento, el ayuntamiento trabaja en coordinación directa con la familia para atender esta petición y cumplir su voluntad", han señalado las mismas fuentes.

El consistorio ha reiterado su "compromiso absoluto con todas las personas afectadas" por el incendio y continuará trabajando, junto a los cuerpos de emergencia y las administraciones competentes, para "garantizar su atención, seguridad y acompañamiento en todo momento".

Asimismo, la alcaldesa elevará al pleno municipal una propuesta para la concesión de una medalla y un distintivo honorífico tanto a Gerson, a título póstumo, como a los cuerpos y fuerzas de seguridad que dieron y arriesgaron su vida logrando salvar a varios vecinos durante el suceso.

En el suceso, que se produjo sobre las 16:00 horas de este jueves en un inmueble de cinco alturas ubicado en la zona del Arenal por causas aún desconocidas, fallecieron una mujer de 71 años que vivía en la vivienda donde se originó el fuego, situada en una segunda planta, y Gerson, de 42, que alertó a los vecinos de lo que ocurría.

El siniestro también obligó a desalojar a unas cuarenta personas del edificio, entre ellas una familia que fue rescatada por un agente de la Policía Local. Su intervención, según fuentes municipales, salvó la vida de los integrantes de esta familia, que se encontraban atrapados en el inmueble.

Desde el primer momento, el consistorio ha activado todos los recursos disponibles para atender a las personas afectadas por el incendio y ha informado de que "todas ellas se encuentran bien atendidas y hospedadas en alojamientos provisionales, donde permanecerán hasta que puedan regresar progresivamente a sus viviendas, una vez desaparezca cualquier situación de riesgo y se garantice plenamente su seguridad".

De forma paralela, se están celebrando reuniones de coordinación constantes con las personas afectadas, con el objetivo de mantenerles informadas puntualmente sobre la evolución de la situación, los avances en la evaluación de daños y los trabajos necesarios para que las viviendas puedan volver a ser habitadas en condiciones de seguridad. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 16 de febrero de 2026

Infobae

Obiang se querella contra un opositor exiliado en España por vincularle con el canibalismo

Infobae

Ibarrola, elegida candidata de UPN para las elecciones forales con el 85 % de los votos

Infobae

3-1. El PSG se la pega en Rennes

Infobae

Lunes 16 de febrero de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid