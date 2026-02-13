Espana agencias

García-Page recuerda a Tomás y Valiente y afirma que "es un espejo en el que mirarnos hoy"

Guardar

Toledo, 13 feb (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este viernes al magistrado Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, y ha subrayado que es "un espejo en el que mirarnos hoy, treinta años después de su asesinato, cuando vemos amenazados los pilares sobre los que construimos la sociedad más próspera, avanzada y democrática de la historia de España".

En un mensaje en redes sociales, García-Page ha afirmado que el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente fue un hombre "comprometido con una sociedad más justa y con los valores fundamentales de la democracia" y también "exigente con la responsabilidad de cada uno de nosotros en la construcción del bien común".

Ha añadido que Tomás y Valiente era "dialogante, pero firme e inflexible en sus convicciones" y "beligerante contra el fanatismo, incluido el identitario en el que se apoyaron sus asesinos" a la vez que "un firme defensor del respeto a los ciudadanos y a los votantes y a su capacidad para decidir.

"Un espejo en el que mirarnos hoy, treinta años después de su asesinato, cuando vemos amenazados los pilares sobre los que construimos la sociedad más próspera, avanzada y democrática de la historia de España", ha expresado en su mensaje. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Inteligencia artificial, un aliado del docente para aliviar su creciente carga burocrática

Infobae

Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF para los caseros que suban el alquiler

Infobae

Exmonjas de Belorado niegan el maltrato a las religiosas mayores: "Les dedicamos la vida"

Infobae

Los accidentes laborales dejan 735 muertes en 2025, 61 menos que en 2024

Infobae

El PP estará "altamente vigilante" en Indra sin descartar acudir a los tribunales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid