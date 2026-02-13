García-Page recuerda a Tomás y Valiente y afirma que "es un espejo en el que mirarnos hoy"

Toledo, 13 feb (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este viernes al magistrado Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA, y ha subrayado que es "un espejo en el que mirarnos hoy, treinta años después de su asesinato, cuando vemos amenazados los pilares sobre los que construimos la sociedad más próspera, avanzada y democrática de la historia de España".

En un mensaje en redes sociales, García-Page ha afirmado que el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente fue un hombre "comprometido con una sociedad más justa y con los valores fundamentales de la democracia" y también "exigente con la responsabilidad de cada uno de nosotros en la construcción del bien común".

Ha añadido que Tomás y Valiente era "dialogante, pero firme e inflexible en sus convicciones" y "beligerante contra el fanatismo, incluido el identitario en el que se apoyaron sus asesinos" a la vez que "un firme defensor del respeto a los ciudadanos y a los votantes y a su capacidad para decidir.

"Un espejo en el que mirarnos hoy, treinta años después de su asesinato, cuando vemos amenazados los pilares sobre los que construimos la sociedad más próspera, avanzada y democrática de la historia de España", ha expresado en su mensaje. EFE