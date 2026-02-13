Espana agencias

Funes: "La Real B es el equipo que más corre de LaLiga y va a ser un partido incómodo"

Málaga, 13 feb (EFE).- El técnico del Málaga, Juan Francisco Funes aseguró este viernes que saben "de la complejidad del encuentro" del lunes en casa de la Real Sociedad B, del que destacó que, como "todos los filiales", experimenta "una mejoría progresiva durante la temporada" y "es el equipo que más corre de LaLiga", por lo que "va a ser un partido incómodo".

"Lo están haciendo muy bien en la presión alta, hacen muchos goles ahí", advirtió este viernes en rueda de prensa el entrenador del Málaga, quien afirmó, sin embargo, que si son "capaces de superar la línea de presión" del rival, tendrán "oportunidades de hacerle daño".

El granadino dijo que ése "es uno de los grandes retos" del conjunto blanquiazul y que "ojalá todo pueda ir bien", y añadió que en ese aspecto es "un muy buen precedente" lo que les ocurrió hace dos jornadas en el campo del Mirandés, donde perdieron por 2-1, y que esa experiencia les "tiene que servir".

"Pudimos hacer mejor las cosas y tener ese recuerdo tan fresco nos puede ayudar. Ambos rivales son generosos por su juventud, pero tenemos que dar ese pasito de cuando los rivales nos llevan a tener la pelota y llevarla a donde nosotros queremos", explicó.

Según Funes, el Málaga tuvo mucho tiempo la pelota, "pero sin hacer daño", y eso tienen que "cambiarlo", además de que también le "costó dominar los pasillos interiores".

El técnico malaguista recupera para la visita al filial de la Real Sociedad al lateral izquierdo Víctor García, después de más de dos meses lesionado, ya que "está en plenitud y será alineable", aunque comenzará como suplente.

Preguntado por la posibilidad de que pierda a varios jugadores por la próxima convocatoria de la selección española sub-21 como Carlos López, Izan Merino, Rafael Garrido 'Rafita', Adrián Niño o 'Chupete', además de Aaron Ochoa con Irlanda, dijo que tienen "la incertidumbre de que llegue a ser un problema", aunque al mismo tiempo "habla bien de lo que están haciendo" y sería "un orgullo".

"El único inconveniente es cómo organizar todo eso. La Segunda División casi debería parar también, porque una buena noticia no puede terminar siendo un problema para los equipos. Tendríamos que disfrutar todos de ellos y con la emoción que merece. Cada uno que se vaya puede ser un problema, eso no puede ser. Ojalá cambie. Igual se tiene que aplazar la jornada entera, como pasa en varios países", subrayó.

Respecto a su posible renovación, tras llevar once partidos al frente el primer equipo, Funes señaló que no tiene "conocimiento de lo que va a pasar" y que "hay una receta" que también deben aplicarse los entrenadores, "que es mirar hacia adelante", pero apeló a seguir centrado y "pendiente de lo que pase dentro del campo". EFE

