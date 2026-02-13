Espana agencias

Francisco José Hernández arbitrará el Real Madrid-Real Sociedad

Madrid, 13 feb (EFE).- El árbitro del Comité Extremeño Francisco José Hernández arbitrará este sábado el partido Real Madrid-Real Sociedad (21.00h), correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, en el que Daniel Trujillo (C. Tinerfeño), actuará como VAR.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó las designaciones para los encuentros de mañana, en los que Guillermo Cuadra (C. Balear) dirigirá el Espanyol-Celta de Vigo (14.00h), con Iván Caparrós (C. Valenciano) en el VAR.

Miguel Sesma (C. Riojano) pitará el Getafe-Villarreal (16.15h), con Jorge Figueroa (C. Andaluz) en el VAR, y en el Sevilla-Alavés (18.30h) arbitrará Iosu Galech (C. Navarro), con Raúl Martín González (C. Las Palmas) en el VAR.

Los árbitros designados para la jornada 26 de LaLiga Hypermotion que se jugarán este sábado son los siguientes:

Córdoba-Leganés (14.00h): Alejandro Morilla y Pablo González en el VAR.

Burgos-Cádiz (16.15h): Marta Huerta y David Gálvez en el VAR.

CyD Leonesa-Zaragoza (18.30h): Jon Ander González y Luis Mario Milla en el VAR.

Granada-Valladolid (21.00h): Luis Bestard y Carlos Del Cerro en el VAR. EFE

