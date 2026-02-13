Espana agencias

Festival de Rahm para situarse líder en Adelaida

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El español Jon Rahm protagonizó un auténtico festival de juego y aciertos para, con un 'eagle' y siete 'birdies', firmar una tarjeta con 63 golpes para situarse líder en Adelaida (Australia), torneo del circuito LIV que se disputa en The Grange Golf Club, con un total de 131 (-13) después de la segunda jornada.

El capitán del equipo Legión XIII, que partía con dos golpes de desventaja respecto al estadounidense Bryson DeChambeau, estuvo pletórico y, después de un día pleno de aciertos, incluido un 'eagle' con un 'putt' de quince metros, se instaló en cabeza y volverá a luchar por una victoria individual que no logra desde septiembre de 2024 en Chicago (EEUU) y que se le resistió en el primer torneo del circuito de 2026 en Riad por el acierto del australiano Elvis Smylie.

Rahm aventaja en un golpe al neozelandés Ben Campbell, que emuló al español con un 63, en dos a DeChambeau y en tres al también estadounidense Anthony Kim, en tanto que el colombiano Sebas Muñoz está empatado en la séptima plaza con 136, el chileno Joaquín Niemann es décimo con 137 y el mexicano Abraham Ancer es undécimo con 138.

Josele Ballester retrocedió al firmar el par del campo, al igual que Sergio García, en tanto que reaccionaron Luis Masaveu (69) y David Puig (68), autor este de un espectacular albatros en el hoyo diez, al embocar la bola desde unos 187 metros con su segundo tiro.

Por equipos encabezan la clasificación, con -23, el RangeGoats GC de Campbell y el 4Aces GC de Dustin Johnson y Kim, y a uno se sitúa el Legión XIII de Rahm, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surrat, mientras que el Fireballs español de Sergio García, Gallester, Masaveu y Puig es undécimo con -6. EFE

