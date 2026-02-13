Espana agencias

Feijóo: Óscar López jamás llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco

Salamanca, 13 feb (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sentenciado este viernes que el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, "jamás le llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco".

Durante su intervención en un mitin de precampaña del PP en Salamanca, Feijóo se ha referido así a la polémica generada por las palabras de López, al vincular el resultado del PSOE en Aragón con la etapa del expresidente Lambán en la oposición.

El dirigente del PP ha recordado que cuando era presidente de Galicia tuvo la oportunidad de trabajar con otros presidentes autonómicos, entre ellos Lambán, a quien ha definido como "una persona honesta con la que se podía hablar, acordar y discutir".

Ha ironizado con que en Castilla y León a Óscar López los ciudadanos lo conocen "mejor que nadie", en alusión a su etapa como líder del PSOE-CyL y candidato a la Presidencia de la Junta, cuando fue derrotado por el PP de Juan Vicente Herrera: "No le votáis ni en broma", ha afirmado.

Feijóo ha considerado que lo dicho por López contra Lambán es "muy grave" y también lo es que hoy "se ratifique": "Un tipo como Óscar López sólo puede ser ministro de un presidente como Sánchez. El drama para el PSOE actual es que cabe gente como López y ya no cabe gente como Lambán", ha argumentado.

Por último, ha vaticinado que "si es que al final se atreve a presentarse" a las elecciones de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos madrileños que son "muy listos" también le rechazarán: "Que se prepare", ha advertido. EFE

