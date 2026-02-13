Elma Correa, una escritora de frontera, con una "gran proyección" en la narrativa

Barcelona, 13 feb (EFE).- La escritora Elma Correa, que ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2026 con la novela 'Donde termina el verano', nació en Mexicali, aunque hoy no ha querido desvelar la fecha, más allá de señalar que creció en los años noventa en un barrio a una cincuentena de metros de la frontera entre México y Estados Unidos.

Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, maestra en Estudios Socioculturales y doctoranda en Sociedad, Espacio y Poder por la Universidad Autónoma de la Baja California, donde también imparte clases, es, según el jurado, una autora con "una gran proyección", con una "prosa hipnótica y preciosa", que ya ha recibido otros premios como el XX Nacional de Cuento Juan José Arreola por 'Mentiras que no te conté'.

Durante la entrega de la distinción, ha señalado que el género del cuento es con el que empezó y con el que también fue reconocida por su libro 'Lo simple' con el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila.

También es autora de 'Que parezca un accidente', 'La novia del león' y de otros textos que se han publicado en revistas mexicanas y de otros países como ice, Punto en Línea, Pez Banana, Shandy, El Septentrión, Tierra Adentro, o emeequis, incluidos algunos en varias antologías.

Sin embargo, ha confesado este viernes, el cuento se le quedó corto y ahora apuesta por la novela, que sólo ha recibido elogios por parte los miembros del jurado.

Elma Correa, que vive en Mexicali -ella y su hermana son las primeras de la familia en nacer allí, puesto que sus progenitores son de Sonora y Jalisco-, es la coordinadora del encuentro internacional de escritores 'Tiempo de Literatura' en la ciudad y gestiona la comunidad virtual '@habitaciones_propias', donde mujeres de todo el mundo comparten los espacios donde crean.

Aunque se inició con el cuento, ahora quiere proseguir con la novela y ya está con ganas de que llegue el mes de marzo para poder volver a viajar a España para presentar su último título, con el que ha ganado el Biblioteca Breve, 'Donde termina el verano', una historia sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia, la culpa y la violencia estructural que atraviesa a niños y mujeres en un lugar de paso marcado por la extrema pobreza. EFE

(Foto)