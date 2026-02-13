Espana agencias

Elma Correa, una escritora de frontera, con una "gran proyección" en la narrativa

Guardar

Barcelona, 13 feb (EFE).- La escritora Elma Correa, que ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2026 con la novela 'Donde termina el verano', nació en Mexicali, aunque hoy no ha querido desvelar la fecha, más allá de señalar que creció en los años noventa en un barrio a una cincuentena de metros de la frontera entre México y Estados Unidos.

Licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, maestra en Estudios Socioculturales y doctoranda en Sociedad, Espacio y Poder por la Universidad Autónoma de la Baja California, donde también imparte clases, es, según el jurado, una autora con "una gran proyección", con una "prosa hipnótica y preciosa", que ya ha recibido otros premios como el XX Nacional de Cuento Juan José Arreola por 'Mentiras que no te conté'.

Durante la entrega de la distinción, ha señalado que el género del cuento es con el que empezó y con el que también fue reconocida por su libro 'Lo simple' con el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila.

También es autora de 'Que parezca un accidente', 'La novia del león' y de otros textos que se han publicado en revistas mexicanas y de otros países como ice, Punto en Línea, Pez Banana, Shandy, El Septentrión, Tierra Adentro, o emeequis, incluidos algunos en varias antologías.

Sin embargo, ha confesado este viernes, el cuento se le quedó corto y ahora apuesta por la novela, que sólo ha recibido elogios por parte los miembros del jurado.

Elma Correa, que vive en Mexicali -ella y su hermana son las primeras de la familia en nacer allí, puesto que sus progenitores son de Sonora y Jalisco-, es la coordinadora del encuentro internacional de escritores 'Tiempo de Literatura' en la ciudad y gestiona la comunidad virtual '@habitaciones_propias', donde mujeres de todo el mundo comparten los espacios donde crean.

Aunque se inició con el cuento, ahora quiere proseguir con la novela y ya está con ganas de que llegue el mes de marzo para poder volver a viajar a España para presentar su último título, con el que ha ganado el Biblioteca Breve, 'Donde termina el verano', una historia sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia, la culpa y la violencia estructural que atraviesa a niños y mujeres en un lugar de paso marcado por la extrema pobreza. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

San Valentín impulsa el comercio electrónico: joyas, libros y mayor protagonismo de la IA

Infobae

El juez procesa al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora

Infobae

Asociaciones inmobiliarias creen que penalizar a los caseros en el IRPF detraerá la oferta

Infobae

Ansotegi: "El Málaga en ataque es uno de los tres mejores equipos de la categoría"

Infobae

Carlos Domínguez, Yoel y Cervi, descartes técnicos de Giráldez para Cornellà

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa