El Thyssen descubre a Hammershoi, un artista danés "espectral y fascinante"

Madrid, 13 feb (EFE).- El Museo Thyssen-Bornemisza ha presentado este viernes ‘El ojo que escucha’, la primera gran retrospectiva en España del artista danés Vilhelm Hammershoi (1864-1916), pintor de interiores de un “realismo espectral y fascinante”.

Así lo ha definido el director artístico del museo, Guillermo Solana, para quien la sucesión de estancias casi vacías, a veces habitadas por una mujer de espaldas o aislada en su propio mundo mientras lee, cose o mira por la ventana resulta melancólico y fascinante.

Solana ha admitido que el artista es prácticamente desconocido en España y se ha mostrado seguro de que la exposición, que podrá verse hasta el 31 de mayo, será “un gran descubrimiento”.

La muestra reúne 70 óleos y dibujos del artista y algunos de sus contemporáneos de un pintor que conoció el éxito a principios del siglo pasado, y cayó en el más profundo de los olvidos tras la I Guerra Mundial, cuando el arte “cambió drásticamente” de la mano de Henri Matisse o Pablo Picasso, ha explicado.

No fue hasta los años 80 del siglo pasado cuando los expertos empezaron a recuperar la figura de un artista que no pintó más de 400 obras, la inmensa mayoría de las cuales estaban en manos privadas hasta hace bien poco, cuando la Galería Nacional de Dinamarca empezó a recuperar obras, abriendo el camino para otros museos.

La exposición recupera numerosas obras de la propia casa del pintor, a quien la gustaba pintar una y otra vez los mismos espacios, casi vacíos y en tonos blancos, negros y ocres, y fijarse en las líneas arquitectónicas y el efecto de la luz, con lo que crea un universo “intimista, pero no hogareño, ni cálido”, según Solana.

En su reducida paleta tiene especial protagonismo el blanco, un color que, como apuntaba Kandinsky transmite un silencio lleno de posibilidades, y funciona de manera similar a una pausa musical, señala una de las cartelas de la muestra.

Un silencio que “crea expectación y es condición necesaria para escuchar”, ha explicado la conservadora de Pintura Moderna del museo y comisaria de la muestra, Clara Marcellán.

Así, los espacios vacíos, las figuras ensimismadas y la aparente ausencia de acción contribuyen a potenciar ese silencio transmitido por el color y las veladuras grises que unifican sus pinturas.

Para poner el contexto la exposición y al artista, el museo ha preparado una serie de conferencias y un ciclo de cine que muestra la influencia de Hammershoi en películas como ‘Los comulgantes, de Igmar Bergman; ‘La chica danesa’, de Tom Hooper, o ‘El festín de Babbette’ de Gabriel Axel. EFE