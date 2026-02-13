Espana agencias

El Thyssen descubre a Hammershoi, un artista danés "espectral y fascinante"

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- El Museo Thyssen-Bornemisza ha presentado este viernes ‘El ojo que escucha’, la primera gran retrospectiva en España del artista danés Vilhelm Hammershoi (1864-1916), pintor de interiores de un “realismo espectral y fascinante”.

Así lo ha definido el director artístico del museo, Guillermo Solana, para quien la sucesión de estancias casi vacías, a veces habitadas por una mujer de espaldas o aislada en su propio mundo mientras lee, cose o mira por la ventana resulta melancólico y fascinante.

Solana ha admitido que el artista es prácticamente desconocido en España y se ha mostrado seguro de que la exposición, que podrá verse hasta el 31 de mayo, será “un gran descubrimiento”.

La muestra reúne 70 óleos y dibujos del artista y algunos de sus contemporáneos de un pintor que conoció el éxito a principios del siglo pasado, y cayó en el más profundo de los olvidos tras la I Guerra Mundial, cuando el arte “cambió drásticamente” de la mano de Henri Matisse o Pablo Picasso, ha explicado.

No fue hasta los años 80 del siglo pasado cuando los expertos empezaron a recuperar la figura de un artista que no pintó más de 400 obras, la inmensa mayoría de las cuales estaban en manos privadas hasta hace bien poco, cuando la Galería Nacional de Dinamarca empezó a recuperar obras, abriendo el camino para otros museos.

La exposición recupera numerosas obras de la propia casa del pintor, a quien la gustaba pintar una y otra vez los mismos espacios, casi vacíos y en tonos blancos, negros y ocres, y fijarse en las líneas arquitectónicas y el efecto de la luz, con lo que crea un universo “intimista, pero no hogareño, ni cálido”, según Solana.

En su reducida paleta tiene especial protagonismo el blanco, un color que, como apuntaba Kandinsky transmite un silencio lleno de posibilidades, y funciona de manera similar a una pausa musical, señala una de las cartelas de la muestra.

Un silencio que “crea expectación y es condición necesaria para escuchar”, ha explicado la conservadora de Pintura Moderna del museo y comisaria de la muestra, Clara Marcellán.

Así, los espacios vacíos, las figuras ensimismadas y la aparente ausencia de acción contribuyen a potenciar ese silencio transmitido por el color y las veladuras grises que unifican sus pinturas.

Para poner el contexto la exposición y al artista, el museo ha preparado una serie de conferencias y un ciclo de cine que muestra la influencia de Hammershoi en películas como ‘Los comulgantes, de Igmar Bergman; ‘La chica danesa’, de Tom Hooper, o ‘El festín de Babbette’ de Gabriel Axel. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Inundaciones obligan a evacuar a 45 mayores de una residencia de Aldeamayor (Valladolid)

Infobae

Sánchez hablará sobre la seguridad transatlántica en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Infobae

El Burgos quiere seguir soñando con el ascenso y el Cádiz, romper su mala racha

Infobae

La menor violada en Hortaleza (Madrid) ratifica la agresión sexual e identifica al agresor

Infobae

Trabajo firmará el lunes con los sindicatos la subida del 3,1 % del salario mínimo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

La justicia obliga a volver

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa