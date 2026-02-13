El temporal altera el viaje del Alavés a Sevilla

Vitoria, 13 feb (EFE).- El temporal ha alterado en la tarde de este viernes el viaje del Deportivo Alavés a Sevilla para disputar su encuentro de la vigésima cuarta jornada de LaLiga y tiene ahora fijada su llegada a la capital hispalense, en el mejor de los casos, de madrugada.

El viento y la lluvia han impedido que el avión que iba a recoger a los albiazules aterrizara en el aeropuerto de Foronda de Vitoria.

A las 19.30 horas de este viernes el equipo vitoriano ha cogido un autobús con destino Madrid, con la intención de tomar un vuelo chárter destino Sevilla, si las condiciones lo permiten.

Si no lo consigue, la expedición del Alavés se verá obligada a pasar noche en Madrid y llegará a Sevilla el mismo día de partido, programado para las 18.30 horas del sábado. EFE

