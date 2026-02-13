Espana agencias

El seleccionador checo califica de "difícil" y "atractivo" estar en el grupo con España

Praga, 13 feb (EFE).- El técnico de la selección de fútbol de la República Checa, Miroslav Koubek, ha reconocido que compartir grupo con España e Inglaterra en la Liga de las Naciones, como resultó del sorteo celebrado este jueves, no será fácil.

"Ese grupo no podía ser fácil. Cuando vi los bombos antes del sorteo, estaba claro que cualquier grupo sería exigente y difícil. El nuestro no sólo es muy difícil, sino también atractivo", aseveró Koubek, de 74 años, que se hizo cargo del combinado checo el pasado diciembre.

Con él coincide David Trunda, presidente de la Asociación de Fútbol de República Checa, que ha señalado que se trata de un grupo muy difícil.

Los medios checos también destacan esa idea en sus titulares del viernes tras el sorteo de la víspera.

"¡República Checa contra gigantes! La selección espera a España o Inglaterra en un grupo lleno de talento", titula el diario Sport.

"La selección checa jugará por segunda vez el nivel más fuerte de los cuatro de la Liga de Naciones", añade el principal diario deportivo checo, que recuerda que esta selección se enfrentará a los dos finalistas de la pasada Eurocopa.

"A la selección checa le espera un grupo complicado tras su regreso a la élite de la Liga de Naciones", titula el diario generalista iDnes.

En el sorteo celebrado en Bruselas este jueves, la República Checa quedó encuadrada en el grupo 3 de la fase liga (Liga A) junto a España, Croacia e Inglaterra.

Portugal, vigente campeona de la Liga de Naciones, está en el grupo 4 junto a Dinamarca, Noruega y Gales. EFE

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa