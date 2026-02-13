El río Duero alcanza su máximo del año en Zamora con 1,1 millones de litros por segundo

Zamora, 13 feb (EFE).- El río Duero a su paso por la ciudad de Zamora ha alcanzado este viernes por la tarde su máximo caudal del año, 1.100 metros cúbicos por segundo, lo que supone 1,1 millones de litros de agua cada segundo, han informado fuentes municipales.

Voluntarios de Protección Civil Local y agentes de la Policía Municipal vigilan a esta hora el cauce del río en los distintos puntos donde se ha desbordado e inundado paseos fluviales, mobiliario urbano y zonas de esparcimiento, sin que se hayan registrado incidencias mayores.

El concejal de Protección Ciudadana, David Gago, ha subrayado que aunque se ha alcanzado un caudal mayor al del pico anterior de principios de semana, todavía es inferior al de las dos grandes crecidas de este siglo, de los años 2013 y 2001, cuando llegó a los 1.600 y 1.800 metros cúbicos por segundo, respectivamente.

El caudal incluso llegó a triplicarse casi por tres al actual en otras crecidas históricas, como la del año 1964, cuando se superaron los tres mil metros cúbicos por segundo.

En la crecida actual, en la que el nivel del río continúa en nivel ascendente, el caudal del Duero en la ciudad de Zamora ha llegado a 1.100,40 metros cúbicos por segundo a las 17.10 horas de este viernes, según los datos de Sistema Automatizado de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Duero. EFE

