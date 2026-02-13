Espana agencias

El remodelado CEAR de La Cartuja, sede en mayo de prueba inaugural de Copa del Mundo 2026

Sevilla, 13 feb (EFE).- El Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo de La Cartuja, en Sevilla, en cuya remodelación se han invertido en los últimos años 5,1 millones de euros, será el próximo mayo la sede de la primera de las tres pruebas que componen la Copa del Mundo 2026 de remo, informó la Junta de Andalucía.

Esta prueba reunirá a finales de mayo a unos 600 deportistas de treinta países en la dársena del Guadalquivir y con ella el CEAR de La Cartuja recupera una gran competición del calendario internacional de remo "más de diez años después", desde el Europeo de 2013, destacó el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno.

La segunda prueba de esta Copa del Mundo será del 12 al 14 de junio en Poznan (Polonia) o Plovdiv (Bulgaria), y la última del 26 al 28 de ese mes en Lucerna (Suiza), y todas son preparatorias del Mundial de agosto en Ámsterdam.

El presidente andaluz inauguró este viernes la remodelación, modernización y actuaciones de eficiencia energética del CEAR sevillano, para lo que aseguró que ha destinado en los últimos cinco años una inversión global de 5,1 millones entre obras, servicios y suministros.

Moreno afirmó que "esta reforma devuelve al CEAR de La Cartuja su condición de polo mundial de excelencia deportiva; un nuevo éxito del Gobierno andaluz en su política de infraestructuras y fomento del deporte que acaba con años de declive y de descuido, de falta de mantenimiento y de un lamentable estado de conservación".

Las últimas mejoras, acometidas en 2025, han consistido en la instalación de placas fotovoltaicas, mejoras en los sistemas de agua, iluminación y climatización; y en la adecuación de habitaciones para movilidad reducida y eliminación de barreras arquitectónicas, con un presupuesto en este caso de 2,9 millones cofinanciados con fondos europeos.

El presidente de la Junta de Andalucía resaltó que este proyecto completa un plan continuado de actuaciones encadenadas desde 2019 que han incluido tanto el propio CEAR como la Residencia de Deportistas, donde se han mejorado gimnasios y embarcaciones, entre otros medios.

Recordó que, "a partir de 2019, el Gobierno andaluz recuperó la gestión de la Residencia, hasta entonces en manos de una empresa hotelera, que se encontraba en un estado deplorable y en la que hasta la comida que se ofrecía a los deportistas era de mala calidad".

"Eso ha cambiado de la noche al día en estos años. Estamos ante el único Centro de Alto Rendimiento de gestión y financiación exclusivamente autonómica que hay en toda España. Andalucía vuelve a ser puntera", subrayó sobre un complejo para deportistas de élite con más de cien habitaciones y que registra unas 36.000 pernoctaciones al año. EFE

