El presidente de Portugal efectuará el próximo viernes su aplazada visita oficial a España

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, efectuará finalmente el próximo viernes 20 de febrero su visita oficial a España antes de abandonar el cargo en las próximas semanas, después de que esta tuviera que aplazarse en dos ocasiones, según ha anunciado Zarzuela.

El jefe de Estado portugués tenía previsto visitar España a mediados de diciembre, pero su intervención urgente por una hernia obligó a aplazarla. La visita iba a producirse el pasado 6 de febrero, pero de mutuo acuerdo con Felipe VI se decidió aplazarla nuevamente debido a los estragos que estaba provocando el temporal en los dos países.

Rebelo, que dejará el cargo en marzo tras la elección del socialista Antonio José Seguro como su sucesor el 8 de febrero en segunda vuelta, será recibido con honores militares en el Palacio Real, donde a continuación mantendrá un encuentro con el Rey. Por último, los Reyes ofrecerán un almuerzo en su honor.

El jefe de Estado portugués, en el cargo desde 2016, ha mantenido todos estos años una estrecha relación con Felipe VI, de quien no ha escatimado en elogios en repetidas ocasiones. En este tiempo, ambos han coincidido en distintas citas internacionales, como las cumbres iberoamericanas o el foro COTEC, además de haberse visto tanto en España como en Portugal por otros motivos.

Esta estrecha relación entre ambos fue la que motivó que Portugal fuera precisamente el destino del primer viaje al exterior de la Princesa de Asturias, a quien Rebelo de Sousa recibió al pie del avión y despidió en el mismo lugar durante la visita que realizó a Lisboa en julio de 2024.

También la Infanta Sofía, que este año inició sus estudios universitarios en Lisboa, acudió el pasado mes de octubre al palacio de Belem para saludar al mandatario portugués.