El PP quiere que el municipio natal de Lambán condene las críticas de Óscar López

Zaragoza, 13 feb (EFE).- El PP ha anunciado que registrará mociones en la Diputación de Zaragoza y en el municipio natal del expresidente de Aragón Javier Lambán, Ejea de los Caballeros, para condenar las declaraciones del ministro Óscar López contra el dirigente socialista ya fallecido.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, defendió este jueves la estrategia de situar a exministros socialistas como candidatos a las elecciones autonómicas y vinculó los resultados en los comicios en Aragón, con Pilar Alegría como candidata, a que el expresidente Lambán no hiciera "oposición" en su día.

Para el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma, "no hay justificación para dañar la memoria de alguien ya fallecido, dentro de las luchas internas del PSOE".

Celma ha recordado que Javier Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón, de la Diputación y alcalde de Ejea de los Caballeros, cargos que, ha señalado, “marcaron una carrera pública al servicio de los aragoneses”.

Tras incidir en que Lambán fue un político "totalmente entregado a su tierra”, Celma ha lamentado los extremos "intolerables y sin límites" derivados de las divisiones internas en el PSOE, y ha advertido, en relación con las críticas a Lambán, de que "una cosa es el debate político interno y otra muy distinta cruzar líneas que no deberían cruzarse nunca”.

El presidente provincial del PP en Zaragoza ha subrayado que Aragón "merece respeto" y que un ministro del Gobierno de España "no puede atacar" a un presidente del Gobierno de Aragón, de la Diputación de Zaragoza y alcalde de Ejea "de esa manera, y más cuando ya no puede defenderse". EFE

