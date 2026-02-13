Espana agencias

El Poio Pescamar y el Melilla Torreblanca se juegan el liderato en solitario

Guardar

Redacción deportes, 13 feb (EFE).-La 18 jornada de la Primera femenina de fútbol sala se presenta con un partido estelar, ya que el Poio Pescamar y el Melilla CD Torreblanca se juegan este sábado el liderato (11:00 horas) en un enfrentamiento por todo lo alto, con ambos conjuntos empatados a 37 puntos, aunque las melillenses cuentan con un partido menos debido a los efectos del temporal.

El cuadro gallego pondrá a prueba su pleno de victorias en este 2026 ante un líder que no baja el ritmo. Las jugadoras de Gustavo Bravo aterrizan en la cita reforzadas anímicamente tras conquistar la Supercopa de España en Adeje (Tenerife) y después de no haber podido disputar su compromiso de la pasada semana.

A la estela de los dos gigantes aparece el STV Roldán de Murcia, decidido a recuperar la regularidad para mantenerse en la zona noble. El conjunto dirigido por Kilian Belmonte buscará reencontrarse con su mejor versión ante un Guadalcalacín gaditabo necesitado de reacción tras encadenar tres derrotas consecutivas y que busca hacer valer el jugar en casa (18:00 horas).

A un solo punto de las murcianas se sitúa el Arriva AD Alcorcón, que recibe en casa a un siempre competitivo LBTL Futsal Alcantarilla (16:30 horas), en un partido de altos vuelos en la zona media-alta, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Muy pendiente estará el Futsi Atlético Navalcarnero, al filo de la cuarta plaza. Las de Ángel González intentarán dejar atrás el último empate liguero frente a un AE Penya Esplugues que pelea por mantenerse fuera de los puestos de descenso y que busca ganar en casa (16:00 horas)

La jornada se cerrará con un enfrentamiento cargado de tensión y así El Nueces de Ronda Atlético Torcal de Málaga tratará de escapar de la zona roja ante un rival directo como el Reyco Burela, que apura sus opciones matemáticas de permanencia, en un partido que comienza a las 18:00 horas de hoy.

También en la pelea por la salvación, el CD Chiloeches visita la pista de un Les Corts UBAE de Barcelona que quiere mirar hacia arriba en una compromiso que empezará a las 16:30 horas.

El fin de semana se completa con otro atractivo duelo en el Pabellón Guillermo Molina entre la AD Ceuta FC y el FSF Castro Bloques Cando gallego (12:00 horas), y con el encuentro entre entre Ourense Ontime y MRB Móstoles FSF (17:00 horas), igualados a 23 puntos en la clasificación. EFE

jmd/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

INCIBE llama a proteger privacidad en aplicaciones de citas para evitar fraudes y estafas

Infobae

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Infobae

Los temporales hacen desaparecer casi toda la arena de las playas del sur de Menorca

Infobae

Feijóo: Óscar López jamás llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco

Infobae

España cumple 3 meses con sus aves confinadas por gripe aviar, lo que impacta en el huevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa