El Poio Pescamar y el Melilla Torreblanca se juegan el liderato en solitario

Redacción deportes, 13 feb (EFE).-La 18 jornada de la Primera femenina de fútbol sala se presenta con un partido estelar, ya que el Poio Pescamar y el Melilla CD Torreblanca se juegan este sábado el liderato (11:00 horas) en un enfrentamiento por todo lo alto, con ambos conjuntos empatados a 37 puntos, aunque las melillenses cuentan con un partido menos debido a los efectos del temporal.

El cuadro gallego pondrá a prueba su pleno de victorias en este 2026 ante un líder que no baja el ritmo. Las jugadoras de Gustavo Bravo aterrizan en la cita reforzadas anímicamente tras conquistar la Supercopa de España en Adeje (Tenerife) y después de no haber podido disputar su compromiso de la pasada semana.

A la estela de los dos gigantes aparece el STV Roldán de Murcia, decidido a recuperar la regularidad para mantenerse en la zona noble. El conjunto dirigido por Kilian Belmonte buscará reencontrarse con su mejor versión ante un Guadalcalacín gaditabo necesitado de reacción tras encadenar tres derrotas consecutivas y que busca hacer valer el jugar en casa (18:00 horas).

A un solo punto de las murcianas se sitúa el Arriva AD Alcorcón, que recibe en casa a un siempre competitivo LBTL Futsal Alcantarilla (16:30 horas), en un partido de altos vuelos en la zona media-alta, donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Muy pendiente estará el Futsi Atlético Navalcarnero, al filo de la cuarta plaza. Las de Ángel González intentarán dejar atrás el último empate liguero frente a un AE Penya Esplugues que pelea por mantenerse fuera de los puestos de descenso y que busca ganar en casa (16:00 horas)

La jornada se cerrará con un enfrentamiento cargado de tensión y así El Nueces de Ronda Atlético Torcal de Málaga tratará de escapar de la zona roja ante un rival directo como el Reyco Burela, que apura sus opciones matemáticas de permanencia, en un partido que comienza a las 18:00 horas de hoy.

También en la pelea por la salvación, el CD Chiloeches visita la pista de un Les Corts UBAE de Barcelona que quiere mirar hacia arriba en una compromiso que empezará a las 16:30 horas.

El fin de semana se completa con otro atractivo duelo en el Pabellón Guillermo Molina entre la AD Ceuta FC y el FSF Castro Bloques Cando gallego (12:00 horas), y con el encuentro entre entre Ourense Ontime y MRB Móstoles FSF (17:00 horas), igualados a 23 puntos en la clasificación. EFE

