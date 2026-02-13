Espana agencias

El ministro Torres sugiere a Felipe González que piense que por qué sigue en el PSOE

Las Palmas de Gran Canaria, 13 feb (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha sugerido al expresidente Felipe González que piense por qué sigue en el PSOE, si lo que piensa del partido es tan crítico como para anunciar que votará en blanco en las próximas elecciones si Pedro Sánchez repite como candidato.

En una entrevista en la Radio Autonómica Canaria, Torres ha recordado a otro histórico dirigente del PSOE, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando le han preguntado por Felipe González.

"Me viene a la mente una frase de Rubalcaba, que dijo: 'Cuando tu ves a tu líder, a tu partido, fajándose con un rival y quieres que pierda, piensa que haces tú en ese partido'. Eso lo decía Rubalcaba. A mí me apena escuchar a Felipe González y sus críticas, porque nosotros también nos fajamos por él", ha señalado el ministro.

El secretario general del PSOE en Canarias reconoce que González "puede opinar lo que quiera", pero debería tener en cuenta que no es ni un militante de base ni mucho menos "es cualquiera".

De hecho, recomienda al histórico líder socialista que piense por qué le invitan foros, partidos y medios que "históricamente atacan" al PSOE y reflexione sobre por qué "se presta" a participar en ello.

"Yo jamás lo haría y, sinceramente, creo que nadie lo debería hacer", ha remachado.

Ángel Víctor Torres ha alegado que los dirigentes actuales del PSOE aguantan "momentos muy difíciles" y siguen saliendo a la calle "a defender estas siglas".

Asimismo, ha recordado que hoy el PSOE es el partido "más democrático que hay" en España, el que elige a sus secretarios generales en primarias, donde "cada militante es un voto".

"Y Pedro Sánchez es el secretario general porque tiene el apoyo mayoritario de la militancia. Lo tenía cuando se presentó y lo sigue teniendo", ha añadido. EFE

