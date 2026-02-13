El índice para actualizar alquileres cae al 2,14 % tras siete meses consecutivos al alza

Madrid, 13 feb (EFE).- Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,14 %, según el índice de referencia publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la primera caída tras siete meses consecutivos de incrementos.

Este porcentaje -correspondiente a enero de este año- se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Con este descenso, el índice de referencia de los alquileres marca el porcentaje más bajo que se observa desde junio de 2025 y representa una caída de 0,18 puntos porcentuales frente a la registrada un mes antes -diciembre- (2,32 %).

Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre de 2024, 2,28 % en diciembre; 2,19 % en enero de 2025; 2,08 % en febrero; 1,98 % en marzo; 2,09 % en abril; 1,9 % en mayo; 2,1 % en abril; 2,15 % en julio; 2,19 % en agosto; 2,22 % en septiembre; 2,25 % en octubre; 2,29 % en noviembre; 2,32 % en diciembre y el 2,14 en enero de 2026.

Además, el INE ha situado este viernes la subida del índice de precios de consumo (IPC) de enero en el 2,3 %, seis décimas inferior gracias a la energía, y la inflación subyacente (que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados), en el 2,6 %.

La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %.

Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica hoy por decimocuarta vez.

Las actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los caseros que tengan que revisar el alquiler a sus inquilinos podrán aplicar como máximo esta subida, aunque también existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario de la vivienda es un particular o hasta 7 años si es un gran inversor.

Desde que se publicó este índice, algunos agentes del sector han criticado la medida considerando que en la práctica supone un tope a la actualización de las rentas para que se encuentren siempre por debajo de la inflación real, lo que, en su opinión, desincentiva el mercado del alquiler y la generación de más oferta.

En un contexto marcado por la falta de oferta disponible, el precio de la vivienda registra importantes subidas, tanto en el mercado de la compraventa como en el de alquiler, dificultando el acceso a muchos ciudadanos, especialmente los colectivos vulnerables y los jóvenes.

Según un reciente estudio publicado por Idealista, acceder a una vivienda en alquiler requiere del 38 % de los ingresos netos de una familia media en España, un porcentaje superior a la compra, que se lleva el 26 %.

Los mayores esfuerzos para alquilar una vivienda se registran en Barcelona (46 % de los ingresos medios); Palma (43 %); Málaga (41 %); Valencia (40 %) o Madrid (40 %). EFE

(Infografía)