El IBEX 35 cae el 0,17 % en el inicio de la sesión, a la espera de la inflación en EE. UU.

Madrid, 13 feb (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, ha abierto este viernes con una caída del 0,17 %, en una jornada que estará marcada por la publicación de datos económicos relevantes como la inflación en EE. UU. y el PIB de la eurozona, y en medio de las nuevas dudas surgidas sobre la IA.
En el inicio de la jornada, que puede ser la cuarta consecutiva en rojo, el IBEX 35 se deja ese 0,17 %, hasta los 17.866,5 puntos. Las ganancias del año se reducen al 3,2 %.
En otros mercados, el oro sube el 1,04 %, hasta los 4.973,61 dólares, y la plata, el 3,63 % (77,9 dólares), después de las fuertes pérdidas sufridas en la víspera. EFE
