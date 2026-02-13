El IBEX 35 baja el 1,25 % en su cuarta jornada de caídas lastrado por banca y sidrúrgicas

Madrid, 13 feb (EFE).- La Bolsa española ha perdido el 1,25 % este viernes y ha cerrado por debajo de los 17.700 puntos, lastrada por el sector bancario y las siderúrgicas, en una jornada en la que se ha conocido que la inflación estadounidense se moderó hasta el 2,4 % interanual en el mes de enero.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, que encadena cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, ha retrocedido 224,5 puntos, ese 1,25 %, y ha terminado en 17.672,4 puntos.

En el cómputo semanal, ha bajado el 1,51 % en su peor semana en casi tres meses, aunque en lo que va de año avanza el 2,11 %.

El selectivo español abría con dudas, lastrado por los retrocesos de la víspera en Wall Street, derivados del temor al impacto negativo del avance de la IA en el mundo de los negocios, y conseguía incluso entrar en terreno positivo, pero hacia el mediodía se daba la vuelta y ha mantenido ese tono negativo hasta el cierre.

De los grandes valores, Repsol ha avanzado el 1,89 %, el tercer mayor ascenso de la tabla, e Iberdrola, el 0,25 %; mientras que el BBVA ha cedido el 3,44 %, la tercera mayor caída; el Banco Santander, el 2,56 %; Telefónica, el 0,94 %; e Inditex, el 0,7 %. EFE

(foto) (vídeo)