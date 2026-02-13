El Espanyol suspende a cuatro socios por lanzar objetos en los derbis ante Barça y Girona

Barcelona, 13 feb (EFE).- El Espanyol ha identificado y suspendido a cuatro socios por el lanzamiento de objetos durante los últimos derbis catalanes contra el Barcelona del pasado 3 de enero y frente al Girona el 16 de enero, ambos en el RCDE Stadium, según anunció este viernes el club blanquiazul.

Según explicó la entidad blanquiazul en un comunicado, las identificaciones tuvieron lugar durante el Espanyol-Deportivo Alavés del 30 de enero, gracias a los protocolos de control y seguimiento establecidos por el club de acuerdo con los cuerpos policiales.

Una vez localizados, estos aficionados fueron expulsados del estadio y, posteriormente, suspendidos como socios.

"El Espanyol continúa reforzando su compromiso con la erradicación de actitudes, comportamientos y cánticos inapropiadas en el estadio, que, además de dañar la imagen del club públicamente, conllevan importantes multas económicas", señaló la entidad.

El club blanquiazul reiteró "su firme voluntad de seguir colaborando con las autoridades y de aplicar las medidas disciplinarias necesarias para perseguir y sancionar cualquier conducta contraria a la convivencia y al juego limpio, apelando al comportamiento ejemplar de la gran mayoría de su afición". EFE