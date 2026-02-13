El español Román Orús, designado por Naciones Unidas miembro del Panel Científico de IA

Madrid, 13 feb (EFE).- El español Román Orús ha sido elegido por Nacionales Unidas para integrarse en el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, una iniciativa aprobada el pasado mes de agosto que actuará como nexo entre el conocimiento científico más avanzado y la formulación de políticas públicas.

El cofundador y director científico de Multiverse Computing y profesor de Investigación Ikerbasque en el Donostia International Physics Center (DIPC) formará parte de un grupo internacional integrado por 40 expertos independientes, designados por un período de tres años, con una composición equilibrada en términos geográficos y de género, ha informado hoy el Ministerio de Transformación Digital en una nota de prensa.

Las evaluaciones que elaboren, basadas en la evidencia e independientes de gobiernos, empresas o instituciones, pretenden servir para que la comunidad internacional se anticipe a desafíos emergentes y desarrollar estrategias informadas para una gobernanza efectiva de esta tecnología.

Su enfoque será multidisciplinar, con la participación de algunas de las personas especialistas más reconocidas en el ámbito de la inteligencia artificial, y el grupo emitirá un informe anual, cuyos hallazgos se presentarán ante los estados miembros en la Asamblea General de la ONU.

Esta iniciativa marca un hito en el proceso del Pacto Mundial Digital, aprobado durante la Cumbre del Futuro, y representa un avance decisivo para fomentar un uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global, ha destacado el Ministerio. EFE