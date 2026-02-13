Espana agencias

El español Román Orús, designado por Naciones Unidas miembro del Panel Científico de IA

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- El español Román Orús ha sido elegido por Nacionales Unidas para integrarse en el Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, una iniciativa aprobada el pasado mes de agosto que actuará como nexo entre el conocimiento científico más avanzado y la formulación de políticas públicas.

El cofundador y director científico de Multiverse Computing y profesor de Investigación Ikerbasque en el Donostia International Physics Center (DIPC) formará parte de un grupo internacional integrado por 40 expertos independientes, designados por un período de tres años, con una composición equilibrada en términos geográficos y de género, ha informado hoy el Ministerio de Transformación Digital en una nota de prensa.

Las evaluaciones que elaboren, basadas en la evidencia e independientes de gobiernos, empresas o instituciones, pretenden servir para que la comunidad internacional se anticipe a desafíos emergentes y desarrollar estrategias informadas para una gobernanza efectiva de esta tecnología.

Su enfoque será multidisciplinar, con la participación de algunas de las personas especialistas más reconocidas en el ámbito de la inteligencia artificial, y el grupo emitirá un informe anual, cuyos hallazgos se presentarán ante los estados miembros en la Asamblea General de la ONU.

Esta iniciativa marca un hito en el proceso del Pacto Mundial Digital, aprobado durante la Cumbre del Futuro, y representa un avance decisivo para fomentar un uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global, ha destacado el Ministerio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Guardia Civil investiga el arrollamiento de un turismo por un tren Alvia en Talavera

Infobae

Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a madre e hijo en Almería

Infobae

Detenido un prófugo de Finlandia que se escondía en una autocaravana en Alicante

Infobae

El PP quiere que el municipio natal de Lambán condene las críticas de Óscar López

Infobae

Aceptan el despido de un vigilante que no fue al trabajo tras cambiarle las vacaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa