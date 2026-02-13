El Elche perdona a Osasuna en la primera parte (0-0)

Elche (Alicante), 13 feb (EFE).- Elche y Osasuna empatan en el Martínez Valero tras una primera parte en la que el conjunto ilicitano ha llevado el peso del juego y ha contado con las mejores ocasiones para marcar.

El hispano uruguayo Álvaro Rodríguez ha tenido dos claras oportunidades para marcar, además de participar en otra que no ha podido culminar en gol el chileno Lucas Cepeda, mientras Osasuna apenas ha amenazado la portería de Dituro. EFE

