El Elche perdona a Osasuna en la primera parte (0-0)

Elche (Alicante), 13 feb (EFE).- Elche y Osasuna empatan en el Martínez Valero tras una primera parte en la que el conjunto ilicitano ha llevado el peso del juego y ha contado con las mejores ocasiones para marcar.
El hispano uruguayo Álvaro Rodríguez ha tenido dos claras oportunidades para marcar, además de participar en otra que no ha podido culminar en gol el chileno Lucas Cepeda, mientras Osasuna apenas ha amenazado la portería de Dituro. EFE
pvb(ASC
Últimas Noticias
El DAO de la Guardia Civil, nombrado Hijo Adoptivo de Melilla “con inmensa gratitud”
Suspendida la tercera etapa de la Volta Femenina a Valencia a causa del temporal
Attaoui gana con claridad pero se queda lejos del récord de España de los 800 metros
Carlsen, Keymer, Caruana y Abdusattorov, clasificados para las semifinales
Monumentos y edificios de Andalucía se iluminan de azul por el Síndrome de Angelman
MÁS NOTICIAS