El Dux Logroño incorpora a su banquillo al técnico riojano David Hernández

Logroño, 13 feb (EFE).- El Dux Logroño ha informado este viernes de la incorporación a su banquillo del técnico riojano David Hernández, que dirigirá al equipo junto a Daniel Montoya, el preparador del filial, que asumió el cargo hace unas semanas tras la destitución del entrenador Héctor Blanco.

El presidente del Dux, Javier Ruffini, ha presentado al nuevo entrenador "que va a trabajar junto a Dani Montoya" y ha explicado, en este sentido, que "se ha tomado la decisión de apostar por dos entrenadores que se complementan bien".

Lo que no varía, ha admitido Ruffini, es el objetivo de lograr la permanencia al final de temporada. Ahora mismo las riojanas están fuera de los puestos con los que se pierde la categoría, pero con los mismos puntos que el penúltimo.

"Han llegado jugadoras a la plantilla que aportan calidad y ya se ha visto una mejora en los últimos partidos y en eso nos queremos apoyar, porque creemos que los resultados van a llegar", ha afirmado Ruffini, en alusión a que su equipo solo ha ganado un partido en lo que de temporada.

El nuevo entrenador, que trabaja desde hace un lustro en la coordinación de un club riojano, el Tedeón, ha recordado que ya trabajó en el Dux en la anterior etapa de este equipo en Primera División, cuando fue ayudante en el cuerpo técnico.

Espera debutar ahora con un buen resultado en el campo del Espanyol, porque, ha destacado, ha visto que en las últimas semanas "las chicas han trabajado muy bien, sobre todo para acoplar a las nuevas" a un modelo de juego "que va a seguir siendo, en lo básico, el que el Dux tiene desde el inicio de temporada" aunque, ha recalcado, van "a tratar de que la calidad que ha llegado a la plantilla se traduzca en resultados". EFE

