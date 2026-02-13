El DAO de la Guardia Civil, nombrado Hijo Adoptivo de Melilla “con inmensa gratitud”

Melilla, 13 feb (EFE).- El teniente general y director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha recogido este viernes el título de Hijo Adoptivo de Melilla con una “inmensa gratitud” y un “doble sentimiento de agradecimiento eterno e infinito orgullo”.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, le ha hecho entrega de esta distinción durante un acto solemne en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea al que han asistido las principales autoridades civiles y militares de la ciudad, entre ellas numerosos mandos y agentes del instituto armado.

Ante todos ellos, el teniente general se ha puesto la mano en el corazón mientras era largamente ovacionado por este reconocimiento, que le ha sido entregado apenas tres días después de que la Asamblea de Melilla lo aprobara por unanimidad.

En su intervención, el DAO de la Guardia Civil ha asegurado que ser reconocido como hijo adoptivo de la ciudad autónoma le hará sentir a partir de ahora “más plenamente melillense si cabe”.

Ha admitido que, pese a haber nacido en Viñuela, “un pequeño pueblo de la Axarquía malagueña”, en realidad se siente originario de Melilla, ciudad a la que llegó con cuatro años por el destino profesional de su padre, también guardia civil.

El discurso de Manuel Llamas ha estado marcado por la emoción al rememorar que en Melilla vivió la mayor parte de su infancia y juventud y conoció a Rosario, su “compañera de aventura vital” y madre de sus hijos; y también fue donde afloraron sus “inquietudes vocacionales, seducido por la figura y el ejemplo” de su padre.

Pero también se ha referido a los desafíos que tuvo que afrontar en su etapa profesional en Melilla a partir del año 2000, entre ellos la primera crisis de las vallas que se produciría poco después por un fenómeno migratorio que supuso “un momento de acecho” por su complejidad, al igual que las “operaciones nada sencillas” en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Pese a ocupar a lo largo de su trayectoria profesional “destinos en media España”, ha reconocido que en su corazón quedó para siempre marcada “una Melilla eterna e indeleble” y de donde nunca ha dejado “de ser estar”.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que ha sido el encargado de entregar al DAO de la Guardia Civil el título de Hijo Adoptivo, ha asegurado que Manuel Llamas ha cosechado “méritos más que suficientes” para ello, entre los que ha destacado la “sabiduría profesional y humanidad” que aplicó en la crisis de las vallas, momento en el que faltaban recursos materiales y había desconocimiento del fenómeno migratorio.

También ha puesto de relieve su “impresionante bagaje intelectual”, con varios títulos de estudios superiores realizados, entre ellos un doctorado en Ciencias Políticas para cuya tesis tuvo que realizar un “extraordinario trabajo de investigación” en la que abordó el “acervo convivencial” de Melilla entre sus diferentes comunidades religiosas.

“Hoy es un día de felicidad para él y su familia, pero también un día de orgullo para esta ciudad a la que está tan estrechamente ligado”, ha continuado el presidente melillense, quien ha finalizado su intervención asegurando que el teniente general Llamas es desde este viernes “un melillense formal”.

Durante el acto solemne también ha intervenido la vicepresidenta segunda y consejera de Cultura, Fadela Mohatar, que ha destacado el “vínculo profundo” de Llamas con Melilla convertido “en afecto, compromiso y lealtad compartida”, y ha asegurado que este reconocimiento también es un homenaje de la ciudad al conjunto de la Guardia Civil. EFE

