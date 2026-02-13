El Baxi Ferrol recibe al Gran Canaria con la "salvación" como objetivo

Ferrol, 13 feb (EFE).- El entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, ha afirmado este viernes que un triunfo ante el Spar Gran Canaria, al que el cuadro universitario recibirá este sábado (19:00 horas) en A Malata, supondría dar "un paso importante de cara a la salvación" en la Liga Femenina y ha señalado que será "un partido muy importante".

"Venimos de ganar dos importantes, a Joventut y en casa del Gernika; encadenar tres victorias en una liga tan competitiva sería muy bueno", ha expresado en rueda de prensa el técnico, que ha remarcado que el rival, colista de la máxima categoría, es un "equipo físico, juega a un ritmo alto y con contraataques".

Por ello, el preparador ha sostenido que será preciso alcanzar "un nivel físico importante y estar concentrado", además de "intentar llevar el ritmo los cuarenta minutos" frente al conjunto canario.

López ha reiterado que la reciente eliminación de Eurocopa permite al Baxi Ferrol "entrenar más y mejor" de cara a que el "equipo crezca" y complete "sesiones muy buenas", encaminadas a evitar "molestias o cansancio acumulado".

"Pienso en el día a día, no tanto en la clasificación o contra quién jugamos; me gusta centrarme en lo que puedo controlar, en seguir creciendo", ha indicado el técnico, que ha reivindicado la "línea buena" de su plantilla, a la que ha emplazado a "afrontar como una final" el duelo de este sábado.

Así, ha sostenido que para el Spar Gran Canaria "todos los partidos son finales" por su situación clasificatoria y ha abogado por conseguir que cada cita sea "clave, van a venir con el cuchillo entre los dientes".

Lino López ha avanzado que Dalayah Daniels, una de las jugadoras más destacadas del Baxi Ferrol, no ha podido entrenar este viernes tras permanecer "toda la noche vomitando; no sabemos cómo va a llegar y si va a llegar, a lo mejor algo le sentó mal o está unos días de baja, a ver cómo evoluciona".

Finalmente, sobre el posible fichaje de otra deportista por la reciente lesión de larga duración de Karla Erjavec, ha insistido en que está "siempre mirando el mercado, pero no es fácil, por presupuesto y por el mercado". EFE

