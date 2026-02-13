Espana agencias

El Barcelona, sin Cata Coll, a sostener su paso implacable en la Liga ante el Eibar

Guardar

Barcelona, 13 feb (EFE).- Con la baja de última hora de la guardameta Cata Coll, el Barcelona buscará este sábado (18:30 CET) prolongar su racha implacable en la Liga F Moeve, con 18 victorias en 19 jornadas, ante la visita del decimotercer clasificado, el Eibar, al estadio Johan Cruyff.

La temporada 2025/26 se está convirtiendo en un verdadero desafío para el técnico Pere Romeu. A una plantilla más corta que en campañas anteriores se ha sumado una desafortunada concatenación de lesiones, algunas graves y otras derivadas de la sobrecarga del calendario, que le obligan a reinventarse permanentemente.

La última en caer ha sido la portera mallorquina Cata Coll, que no se entrenó este viernes por unas molestias. El club emitirá un comunicado médico en las próximas horas.

Su ausencia se sumará a la de la central Mapi León, aún en proceso de readaptación por unas molestias en el tobillo derecho y a quien Romeu ha descartado para este partido.

Estas bajas se añadirán a las ya conocidas de la centrocampista Aitana Bonmatí y de la defensa Laia Aleixandri, esta última recién intervenida de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, con un tiempo estimado de recuperación de entre diez y doce meses.

Ese rompecabezas de alternativas, pizarra y parches dejó en la última jornada ante el DUX Logroño dos nuevos estrenos: el de la central Adriana Ranera, titular en el eje de la defensa junto a Aïcha Cámara, y el de la lateral María Llorella, que ingresó en la segunda mitad en un contexto ofensivo y de máxima exigencia.

"Estoy muy orgulloso de haber hecho debutar a estas jugadoras, pero detrás hay un gran trabajo de toda la estructura femenina. Son muchos años de esfuerzo de gente que ha trabajado para incorporar el mejor talento de Cataluña, España y Europa, para que puedan desarrollarse aquí", ha explicado Pere Romeu este viernes en la víspera de la vigésima jornada liguera.

El entrenador catalán no ha dudado en conceder minutos a jugadoras jóvenes, que están respondiendo sobre el terreno de juego. "No creo que haya regalado nada. Si las jugadoras han tenido la oportunidad de incorporarse al primer equipo, y luego de debutar o mantener continuidad, ha sido porque han demostrado estar a la altura y merecerlo", ha comentado al respecto.

En cualquier caso, el escenario podría empezar a estabilizarse este sábado, ya que Romeu recuperará a piezas clave para recomponer su defensa. Irene Paredes y Marta Torrejón, ausentes en el último choque por motivos personales, regresarán a una zaga que en las últimas jornadas ha tenido que reinventarse a marchas forzadas.

También la capitana Alexia Putellas, que no viajó en la última jornada por una contusión en el cuádriceps izquierdo, pero que este viernes se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeras y que todo apunta a que estará disponible para recibir a un Eibar que atraviesa un momento delicado tras sumar cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.

"Sabemos que el Eibar es un equipo de muy poca posesión, que juega de forma muy directa y busca llegar al área rival con pocos pases, centrando desde múltiples posiciones del campo. En defensa, suele formar un 5-4-1 en bloque bajo, pero es un bloque bajo bastante activo", ha opinado el preparador catalán.

El cuadro armero se mantiene fuera de la zona roja, a ocho puntos del descenso, más por los pobres resultados de sus rivales directos (Levante, DUX Logroño y Alhama ElPozo), que por méritos propios. EFE

avm/xsf/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio

El magistrado mantiene la investigación tras rechazar el cierre solicitado y convoca a Íñigo Errejón para comunicarle la continuación del proceso judicial, al considerar que existen pruebas que deben ser valoradas pese a la petición de exoneración fiscal

El juez del caso Errejón

La diputada Tesh Sidi denuncia ante la Policía multitud de amenazas de muerte y mensajes de odio contra ella en redes

Tesh Sidi presentó una denuncia ante la policía tras recibir más de 2.000 mensajes hostiles y amenazas graves en internet luego de publicar un comentario sobre migración, exigiendo además a Meta mayor responsabilidad y control en estas plataformas

La diputada Tesh Sidi denuncia

La crecida ordinaria del Ebro se prevé que llegue el martes a Zaragoza con unos 1.500 m3/s

Infobae

RTVE confirma que habrá sexta edición de Benidorm Fest en 2027

Infobae

Rescatan a tres tripulantes de un velero a la deriva en la costa de Huelva

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid