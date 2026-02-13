El Barcelona, sin Cata Coll, a sostener su paso implacable en la Liga ante el Eibar

Barcelona, 13 feb (EFE).- Con la baja de última hora de la guardameta Cata Coll, el Barcelona buscará este sábado (18:30 CET) prolongar su racha implacable en la Liga F Moeve, con 18 victorias en 19 jornadas, ante la visita del decimotercer clasificado, el Eibar, al estadio Johan Cruyff.

La temporada 2025/26 se está convirtiendo en un verdadero desafío para el técnico Pere Romeu. A una plantilla más corta que en campañas anteriores se ha sumado una desafortunada concatenación de lesiones, algunas graves y otras derivadas de la sobrecarga del calendario, que le obligan a reinventarse permanentemente.

La última en caer ha sido la portera mallorquina Cata Coll, que no se entrenó este viernes por unas molestias. El club emitirá un comunicado médico en las próximas horas.

Su ausencia se sumará a la de la central Mapi León, aún en proceso de readaptación por unas molestias en el tobillo derecho y a quien Romeu ha descartado para este partido.

Estas bajas se añadirán a las ya conocidas de la centrocampista Aitana Bonmatí y de la defensa Laia Aleixandri, esta última recién intervenida de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, con un tiempo estimado de recuperación de entre diez y doce meses.

Ese rompecabezas de alternativas, pizarra y parches dejó en la última jornada ante el DUX Logroño dos nuevos estrenos: el de la central Adriana Ranera, titular en el eje de la defensa junto a Aïcha Cámara, y el de la lateral María Llorella, que ingresó en la segunda mitad en un contexto ofensivo y de máxima exigencia.

"Estoy muy orgulloso de haber hecho debutar a estas jugadoras, pero detrás hay un gran trabajo de toda la estructura femenina. Son muchos años de esfuerzo de gente que ha trabajado para incorporar el mejor talento de Cataluña, España y Europa, para que puedan desarrollarse aquí", ha explicado Pere Romeu este viernes en la víspera de la vigésima jornada liguera.

El entrenador catalán no ha dudado en conceder minutos a jugadoras jóvenes, que están respondiendo sobre el terreno de juego. "No creo que haya regalado nada. Si las jugadoras han tenido la oportunidad de incorporarse al primer equipo, y luego de debutar o mantener continuidad, ha sido porque han demostrado estar a la altura y merecerlo", ha comentado al respecto.

En cualquier caso, el escenario podría empezar a estabilizarse este sábado, ya que Romeu recuperará a piezas clave para recomponer su defensa. Irene Paredes y Marta Torrejón, ausentes en el último choque por motivos personales, regresarán a una zaga que en las últimas jornadas ha tenido que reinventarse a marchas forzadas.

También la capitana Alexia Putellas, que no viajó en la última jornada por una contusión en el cuádriceps izquierdo, pero que este viernes se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeras y que todo apunta a que estará disponible para recibir a un Eibar que atraviesa un momento delicado tras sumar cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos.

"Sabemos que el Eibar es un equipo de muy poca posesión, que juega de forma muy directa y busca llegar al área rival con pocos pases, centrando desde múltiples posiciones del campo. En defensa, suele formar un 5-4-1 en bloque bajo, pero es un bloque bajo bastante activo", ha opinado el preparador catalán.

El cuadro armero se mantiene fuera de la zona roja, a ocho puntos del descenso, más por los pobres resultados de sus rivales directos (Levante, DUX Logroño y Alhama ElPozo), que por méritos propios. EFE

