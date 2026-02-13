El Barça es líder con goleada y el Manzanares acaba con la racha de ElPozo

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El Barça se convirtió esta noche en el nuevo líder de Primera División de fútbol sala después de golear al Family Cash Alzira por 7-2 y perder ElPozoMurcia por 4-5 ante el Quesos El Hidalgo Manzanares en un encuentro frenético y resuelto en los últimos segundos.

De esta forma, azulgranas y charcuteros están empatados a 40 puntos después de haber jugado ambos 18 encuentros, aunque el conjunto que entrena Javier Rodríguez es primero por mejor coeficiente de goles con ElPozo, precisamente cuando la próxima semana se enfrentan ambos en los cuartos de final de la Copa del Rey para ganarse un puesto en la fase final.

El Barça regresó a la competición con una goleada ante el Family Cash Alzira por 7-2 en un partido resuelto en primera mitad con los goles del brasileño Pito (minuto 4), Antonio Pérez (10), el mejor jugador de la Eurocopa de Lituania, Letonia y Eslovenia, y un doblete de Erik Martel (17 y 18).

Los azulgranas no bajaron el ritmo en el segundo periodo y el quinto y el sexto goles llevaron la firma del argentino Luciano Gauna, en los minutos 23 y 24, mientras que el Alzira maquilló el resultado con un tanto de Cristian Povea y un penalti anotado por Ivi, pero Sergio González puso el 7-2 definitivo en una noche plácida para los locales en el Palau Blaugrana.

ElPozo Murcia Costa Cálida perdió su condición de líder y vio frenada su racha de 16 jornadas invicto tras caer por 3-5 ante el Quesos El Hidalgo Manzanares, en un encuentro vibrante que confirmó la igualdad de la Liga española.

El equipo murciano no caía desde la primera jornada, cuando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad le superó por 2-4, y la historia volvió a repetirse con un desenlace inesperado.

El conjunto charcutero, dirigido por Josan González, no se guardó nada. Puso en pista a sus campeones de Europa y de América y el plan funcionó de inicio. Rafa Santos y Ricardo, dos de esos referentes internacionales, firmaron los tantos que permitieron a los locales marcharse al descanso con una ventaja de 2-0 que parecía encarrilar la tarde.

Pero tras el intermedio se torció el guion del partido. En apenas tres minutos, Humberto y Daniel igualaron el choque (2-2) y sembraron la inquietud en la grada, máxime cuando en el primer periodo ya avisaron con tres claras ocasiones.

A los cinco minutos del segundo acto, César devolvió la iniciativa a los murcianos (3-2), en lo que parecía el golpe definitivo.

Nada más lejos de la realidad. El Manzanares resistió y, ya en los últimos cinco minutos, Toni Escribano aprovechó un robo para batir de puntera a Edu e igualar de nuevo la contienda (3-3).

El tramo final fue una auténtica locura: penalti sobre Álvaro que Daniel transformó para el 3-4, ElPozo volcado con portero-jugador y Antoñito castigando a puerta vacía el riesgo local (3-5). Aún hubo tiempo para otro penalti que Marcel convirtió para maquillar el marcador (4-5). EFE

