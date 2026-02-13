Espana agencias

El Barça de Flick pierde fiabilidad en las grandes citas

Guardar

Barcelona, 13 feb (EFE).- Con la abultada derrota en la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0), el Barcelona ratificó la pérdida de fiabilidad en las grandes citas en la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo.

Una tendencia que empezó a insinuarse en la Liga de Campeones, con sendas derrotas ante los dos rivales más exigentes de la fase liga, el PSG (1-2) y el Chelsea (3-0), y la trabajada victoria ante el tercer oponente de mayor rango, el Newcastle (1-2).

En LaLiga EA Sports, el Barça cayó en la primera vuelta contra el Real Madrid (2-1), pero derrotó al tercer clasificado, el Atlético (3-1), y al cuarto, el Villarreal (0-2), y pareció recuperar su nivel en las grandes citas al conquistar la Supercopa de España en enero, tras superar al Athletic (5-0) y al Real Madrid (3-2).

En cualquier caso, el rendimiento del equipo azulgrana ha decaído en las grandes citas respecto al curso pasado, cuando conquistó el triplete español y se quedó a las puertas de la final de la Liga de Campeones. En muchos de estos encuentros, el Barcelona se sobrepuso a tramos de dominio del rival y remontó resultados adversos.

El Barça ganó en la fase de grupos a los rivales de mayor entidad -Bayern (4-1), Dortmund (2-3) y Benfica (4-5)-, superó en las rondas posteriores a Benfica (0-1 y 3-1) y Dortmund (4-0 y 3-1), y se quedó a un paso de apear al Inter en semifinales (3-3 y 4-3).

Se proclamó campeón de la Copa del Rey tras vencer a Barbastro (0-4), Betis (5-1), Valencia (0-5), Atlético (4-4 y 0-1) y Real Madrid (3-2); y de la Supercopa de España después de imponerse al Athletic (0-2) y al Real Madrid (2-5).

De hecho, endosó un pleno de victorias al eterno rival (0-4 y 4-3 en LaLiga) y también dominó al tercer y al cuarto clasificado del campeonato, con dos triunfos ante el Athletic (2-1 y 0-3), y una victoria (2-4) y una derrota frente al Atlético (1-2).

Más allá de los resultados, el problema del Barcelona radica en el juego, como quedó demostrado en la primera parte frente al Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco superó con facilidad la desordenada presión azulgrana, impuso su ley en el centro del campo, ganó en el apartado físico y destripó la adelantada zaga barcelonista. Un guion que, sin tanto castigo, ya había sufrido esta temporada.

Flick extrañó las ausencias de dos de los grandes artífices en los éxitos del curso pasado y los mejores momentos del equipo este año, Pedro González 'Pedri' y Raphael Dias 'Raphinha', determinantes en la presión del equipo y también en ataque, tanto por el control del juego del canario como por la pegada y dinamismo del brasileño.

En 19 partidos sin Raphinha como titular, el Barça ha registrado un empate y las seis derrotas que acumula el equipo esta temporada entre todas las competiciones. Pedri tampoco estuvo presente en dos de estos tropiezos, frente al Chelsea y el Atlético.

El 4-0 del Metropolitano remitió a descalabros de otra época, pues el Barcelona no perdía por cuatro goles desde el 0-4 contra el Real Madrid en las semifinales de la Copa en abril de 2023, y no encajaba cuatro tantos al descanso desde el 2-8 frente al Bayern en agosto de 2020.

Por contra, la afición azulgrana también recuerda que en el curso 2016-2017, el conjunto catalán remontó un 4-0 adverso en los octavos de final contra el PSG y pasó de ronda con un 6-1 en el Camp Nou, culminado con un gol de Sergi Roberto en el tiempo de prolongación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

INCIBE llama a proteger privacidad en aplicaciones de citas para evitar fraudes y estafas

Infobae

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Infobae

Los temporales hacen desaparecer casi toda la arena de las playas del sur de Menorca

Infobae

Feijóo: Óscar López jamás llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco

Infobae

España cumple 3 meses con sus aves confinadas por gripe aviar, lo que impacta en el huevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa