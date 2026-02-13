Espana agencias

El Asisa Joventut, a ganar en Zaragoza para llegar con buenas sensaciones a la Copa

Badalona (Barcelona), 13 feb (EFE).- El Asisa Joventut buscará este sábado (18:00 CET) ganar en Zaragoza para llegar con buenas sensaciones a la Copa del Rey que se disputará la próxima semana en Valencia.

Los catalanes se medirán a un Casademont Zaragoza que hace más de un mes que no sabe lo que es ganar y está metido de lleno en la lucha por la permanencia en la Liga Endesa.

La Penya llega a este partido después de cortar la pasada semana una racha negativa de tres derrotas en la ACB, con un sorprendente triunfo en Badalona ante el Valencia Basket por 90-87.

Días después, en la Liga de Campeones, los de Dani Miret sumaron su primera derrota en dicha competición ante el Elan Chalon francés por 85-77, aunque siguen líderes de su grupo en el TOP-16.

En lo que a la Liga Endesa se refiere, el Asisa Joventut es octavo en la tabla con un balance de 11 victorias y 8 derrotas, el mismo que tienen tanto el séptimo como el noveno clasificado, La Laguna Tenerife y el Surne Bilbao Basket.

Debido a dicha igualdad, ganar en el Pabellón Príncipe Felipe es de vital importancia para los verdinegros, de cara a llegar al parón de la Copa del Rey y de las ventanas FIBA entre los ocho primeros clasificados, es decir, en posiciones que dan acceso a las eliminatorias por el título.

El técnico Dani Miret recuperará al alero Adam Hanga para dicho encuentro, tras ausentarse en los últimos compromisos de la Liga Endesa, y mantendrá la baja del ala-pívot Miguel Allen, que sigue en proceso de recuperación de su lesión en un tobillo.

Por otro lado, la rotación se mantendrá tan corta como en las últimas semanas, ya que no se espera que el sustituto del ala-pívot Sam Dekker, que rescindió su contrato hace dos semanas, llegue antes de este partido.

Según informaron fuentes del club catalán a EFE, se intentará que dicha incorporación llegue antes de la Copa del Rey, pero es difícil que ocurra, debido a la complejidad del mercado.

En el duelo disputado en la primera vuelta en el Olímpic, el Asisa Joventut ganó al Casademont Zaragoza (89-86) en un choque que no se decidió hasta el último minuto. EFE

jvs/xsf/jpd

