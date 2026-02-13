Espana agencias

Ecuador consigue el último boleto al hexagonal final

Asunción, 13 feb (EFE).- La selección femenina de Ecuador se impuso con contundencia por 0-4 a Perú, en la última fecha del Grupo B, y se quedó con el último boleto al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que se juega en Paraguay.

La Tri, a la que le bastaba un empate para avanzar a la siguiente instancia, encarriló el pase con los tantos de la habilidosa Mary Guerra a los 27 minutos y Dariana Morán, que anotó un golazo a los 31 tras bajar el balón con el pecho dentro del área y rematar con fuerza.

La segunda parte arrancó con imprecisiones y pocas opciones de peligro en ambas áreas, hasta que las ecuatorianas apretaron el acelerador y marcaron el tercero con un disparo colocado desde fuera del área de Maritxell Cazares a los 61.

La ingresada Xiomara Alcívar marcó la cuarta anotación en el 67 con un sutil golpeo dentro del área tras recibir un pase de Vargas lanzado desde la izquierda.

En el otro partido de la jornada, Argentina se impuso por 1-2 a la favorita Brasil, que ha ganado las 10 ediciones anteriores que se completaron de esta competición.

La Verdeamarela comenzó con buen pie cuando se puso en ventaja por intermedio de Brenda a los siete minutos, pero un cabezazo de Denise García a los 17, tras el cobro de un tiro de esquina, envió el partido igualado al descanso.

La goleadora Kishi Núñez puso las cifras definitivas a los 78 con un potente zapatazo desde fuera del área.

Con los resultados, Argentina terminó como primera de grupo con pleno de victorias en cuatro presentaciones, mientras que Brasil ocupó la segunda plaza de la zona con nueve unidades y Ecuador fue tercera con seis.

Este trío de selecciones se une a las de Colombia, Venezuela y Paraguay, las tres clasificadas por el Grupo A, e iniciarán el hexagonal final el lunes.

El Sudamericano Sub-20 reparte 4 cupos al mundial de la categoría de Polonia, de septiembre próximo, y se disputará hasta el 28 de febrero en Paraguay. EFE

(foto)

