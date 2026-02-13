Espana agencias

Defensa consistente y evitar las pérdidas de balón, claves para enfrentarse al Barça

Valladolid, 13 feb (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid recibe al Barça, al que se enfrentó hace menos de una semana en la final de la Copa de España, con el objetivo de imponer una consistente defensa y de evitar las pérdidas de balón para volver a sorprender a los azulgrana en liga, como ya hicieron en la pasada temporada.

Tras obtener un punto en la difícil cancha de Bada Huesca, los vallisoletanos aspiran a seguir creciendo en esta segunda vuelta liguera, puesto que poder jugar en Europa es un ilusionante reto que se han marcado y, para conseguirlo, deberán ser muy regulares en Huerta del Rey, pero también a domicilio.

Por eso, aunque la mente del equipo está puesta en este choque ante los catalanes, también miran hacia el siguiente compromiso ante Guadalajara, tal y como han reconocido los jugadores Tao Gey-Emparan y Gustavo Oliveira, en rueda de prensa.

El extremo francés ha asegurado que el equipo "quiere jugar en Europa el próximo curso", de ahí que hayan asumido con normalidad la "intensa semana" que han vivido, con la Copa de España y el viaje a Huesca, a los que se añaden el choque ante Barça y Guadalajara, todo ello en menos de quince días.

"Si queremos jugar competición europea, debemos acostumbrarnos a esta vorágine de partidos y hacer una segunda vuelta tan buena como la primera, luchando al máximo en cada cita, mejorando aún más la defensa y sacando puntos en casa y fuera", ha advertido.

A su juicio, el cuadro blaugrana "llega mucho más rodado, ya que sus jugadores han disputado el Europeo", pero ha confiado en que la presión que impone Huerta les dé ese plus para poder ganar al rival más potente de la liga y, sobre todo, "evitando sus contraataques".

Para ello, ha considerado fundamental "no perder balones", porque eso permitiría a los de Carlos Ortega "meter goles fáciles y endosar parciales muy abultados", y mantener sus señas de identidad en el juego, que son las que les han permitido finalizar la primera fase en cuarta posición.

Por su parte, el lateral portugués Gustavo Oliveira ha comentado que este encuentro "será diferente al de la Copa de España", porque en ese había un título en juego y se disputó lejos de Huerta del Rey, una cancha a la que "todos los rivales llegan con miedo".

"Sabemos que hay que imponer una defensa muy férrea para que ayude a la portería, porque la vamos a necesitar mucho, tirar a puerta en cada ataque buscando la mayor efectividad, y replegarnos pronto, porque hay que evitar que puedan meter goles rápidos", ha precisado.

Ha confesado que en el vestuario, además de hablar de esa ilusión por jugar en Europa el próximo año, tratan sobre su futuro personal, si se quieren quedar o irse a otro equipo, pero todos están "muy centrados" en acabar esta temporada de la mejor forma posible, y en la parte más alta de la tabla.

Oliveira es uno de los jugadores que termina contrato con el cuadro vallisoletano, pero no ha confirmado si aceptará otras ofertas o continuará en el Recoletas, ya que "el presente es lo más importante, tratar de lograr ese reto europeo, afinando más la defensa y siendo más efectivos en ataque", ha concluido. EFE

