Danjuma y Thierry siguen sin entrenarse con el Valencia

Paterna (Valencia), 13 feb (EFE).- El extremo neerlandés Arnaut Danjuma y el lateral portugués Thierry Rendall siguieron sin entrenarse este viernes con el Valencia, a falta de dos días para el partido de este domingo contra el Levante en el Ciutat de València.

Danjuma no se ejercitó con sus compañeros por tercer entrenamiento consecutivo y Thierry por segundo día seguido. Ambos se entrenaron sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero al margen de sus compañeros.

El lateral valencianista, recién recuperado de su lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, ya participó ante el Real Madrid, pero tiene unas molestias que le han impedido ejercitarse con el grupo.

A falta del último entrenamiento del equipo este sábado, ambos son duda para el derbi valenciano. EFE

plm sm/jpd