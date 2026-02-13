CSIF reclama reunión urgente con ministra Sara Aagesen por "situación crítica" de embalses

Madrid, 13 feb (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado una reunión urgente con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para abordar la "situación crítica" de las infraestructuras hidráulicas que dependen del Estado, así como las condiciones laborales de sus empleados públicos.

En un comunicado facilitado este viernes, CSIF anuncia un calendario de movilizaciones en todas las infraestructuras hidráulicas del Estado para "defender la seguridad de las presas y la dignidad profesional de los empleados públicos que las sostienen" si no se adoptan medidas "inmediatas".

El sindicato denuncia que el Ministerio dirigido por Aagesen no ha ofrecido "ninguna explicación" sobre los informes de seguridad elaborados en 2025, teniendo en cuenta que los embalses españoles requieren "refuerzos estructurales urgentes y de mantenimiento", máxime ante la situación que atraviesan como consecuencia de las borrascas que han afectado a la Península en los últimos meses.

El sindicato más representativo de las administraciones públicas también ha subrayado la carencia de personal laboral suficiente para situaciones de emergencia y para establecer turnos de 24 horas, así como de ingenieros para el análisis de las presas.

La falta de personal, indica, se debe a que "las jubilaciones no se reponen desde hace décadas según las necesidades reales del servicio", por lo que las plantillas "no dan más de sí y se recurre a la subcontratación de servicios esenciales".

"En la mayoría de las presas no se puede cubrir ni siquiera los turnos ordinarios", lamenta el comunicado, por lo que los técnicos de instalaciones hidráulicas, los operadores y el personal de mantenimiento trabajan "en condiciones de sobrecarga, estrés y responsabilidad inaceptables" en un sistema hidráulico "envejecido y sin los recursos humanos necesarios", todo lo cual "hace inviable la gestión" en el caso de situaciones extraordinarias o de emergencia.

Además de la reunión urgente con Aagesen, CSIF reclama la aprobación urgente del complemento específico del agua para el personal laboral y funcionario del sector, una oferta extraordinaria de empleo público para reforzar las plantillas y cubrir jubilaciones, la implantación obligatoria de dotaciones mínimas de personal en presas de categoría A, la contratación obligatoria de ingenieros de caminos para la gestión técnica de presas y canales y la implantación efectiva de planes de seguridad y emergencia. EFE