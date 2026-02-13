Courtois confía en que la Real Sociedad acuse el desgaste de la Copa

Madrid, 13 feb (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, elogió el momento que protagoniza la Real Sociedad, próximo rival de su equipo en LaLiga, confiado en que sus jugadores "estén un poco mas cansados" y acusen en el Santiago Bernabéu el desgaste físico del miércoles en San Mamés, en la ida de semifinales de la Copa del Rey.

"La Real Sociedad es un rival difícil, tuvieron algunas dificultades a principio de temporada y ahora con un entrenador diferente lo están ganando todo. Vienen de una semifinal de la Copa del Rey y esperamos que estén un poco mas cansados. Creo que es importante empezar el partido con fuerza, con mucha energía. Y con la ayuda de la afición, simplemente ir a por ellos", aseguró a los medios del club blanco.

El deseo de Courtois es acostarse líder de LaLiga EA Sports el sábado, con el objetivo de acabar la jornada en el primer puesto si el Barcelona no vence en Montilivi al Girona el lunes.

"La Real Sociedad siempre es un rival fuerte y esperamos ganar para ponernos en lo más alto de la tabla. Con suerte, mantenernos ahí después de la semana", deseó.

Tras el encuentro del sábado, la plantilla madridista ya enfocará la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica, con la lección aprendida de lo ocurrido en Da Luz en la última jornada de la primera fase, cuando el equipo blanco perdió por 4-2.

"Es otro partido difícil en casa del Benfica, en un estadio donde es complicado ganar. Sabemos que allí no jugamos nuestro mejor partido, así que tenemos mucho que decir como equipo. Tenemos que defender mejor como equipo y atacar mejor juntos. Espero que sea un partido diferente, también la vuelta", dijo.

Courtois se marca como objetivo "conseguir el mejor resultado posible" en Da Luz, para, después, "rematar en casa" y avanzar en la Liga de Campeones.

Protagonista de un capítulo de 'Real Talks', grabado tras el entrenamiento, el portero belga desveló su rutina diaria para estar en buena forma y lo que hace para prevenir lesiones.

"Desayuno en Valdebebas, intento soltar las caderas y las rodillas con masaje de Davide, el fisio. Los porteros podemos ponernos un poco más rígidos tras los entrenamientos. A veces hay vídeo o calentamiento en el gimnasio para calentar el cuerpo, fortalecer y soltar todo", relató.

"Entrenamos bien para ser rápidos, intentando mejorar siempre. Después de los entrenamientos voy algunos días, tres veces por semana, dependiendo de los partidos, a entrenamiento de fuerza y estabilidad del tronco en el gimnasio para centrarme en mi cuerpo. Después de las lesiones de rodilla es especialmente importante mantener todos los músculos fuertes. Después hago fisioterapia y me voy a casa, donde por la tarde o la noche, siempre hago algo de agua fría y caliente más sauna", desveló.

Respondiendo a preguntas de aficionados, Courtois eligió como su parada "más difícil" y su preferida "por dificultad", la que realizó a Mané en la final de la Liga de Campeones en París que el Real Madrid venció al Liverpool.

Ese encuentro en el que al fin ganó su primera 'Champions', un triunfo mundialista ante Brasil con Bélgica y su debut oficial en el Genk fueron los que eligió como los tres partidos más especiales de su carrera. EFE