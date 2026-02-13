Espana agencias

Coudet: La efectividad y la contundencia son muy importantes en esta liga

Vitoria, 13 feb (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, el argentino Eduardo Coudet, indicó este viernes, con vistas al encuentro frente al Sevilla, que "la efectividad y la contundencia son muy importantes en esta liga".

El técnico de Buenos Aires consideró en rueda de prensa que hay "cantidad de equipos en cuatro o cinco puntos", es el caso de andaluces y vascos que están empatados; por eso apuntó que "todos los partidos son importantes".

Aunque el preparador babazorro tiene el discurso del "partido a partido" no pudo evitar poner en alerta al alavesismo respecto a que al equipo le tocan "tres salidas en los próximos cuatro partidos".

Sobre el duelo ante el Sevilla tiene claro que "va a ser muy difícil" y destacó a su compatriota Matías Almeyda, que se sentará en el banquillo rival.

"Es un entrenador muy inteligente que plantea muy bien los partidos", subrayó.

A pesar de no salir con buenas sensaciones del encuentro ante el Getafe, del que analizó y habló mucho, quiso poner el foco en que "de los últimos cuatro partidos" sólo tuvieron 40 minutos "muy malos" y para él ese es un dato "positivo".

"El equipo viene mostrando un funcionamiento y una intención muy buena en líneas generales", destacó el ‘Chacho’, que desveló que esta semana han retomado "un montón de cosas en los entrenamientos".

“Tengo mucha confianza en este grupo”, añadió con seguridad. “Si jugamos como lo venimos haciendo tenemos oportunidades de ganar”, afirmó, aunque no se quiere fijar en las estadísticas, que fuera de casa dejan en peor posición a su plantilla.

“Somos muy autocríticos y autoexigentes”, remarcó respecto al último partido. “Vamos a intentar ser protagonistas con el balón”, avanzó antes de afrontar un partido en un estadio que “tiene un gran clima para jugar al fútbol”. “A mí me gusta jugar en este tipo de estadios”, opinó e incidió en que “no hay que pensar en lo extrafutbolístico”.

“Este grupo saca su mejor versión cuando se pone difícil”, expresó. EFE

