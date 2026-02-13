Córdoba y Leganés examinan su solidez

Córdoba/Leganés (Madrid), 13 feb (EFE).- El Córdoba y el Leganés se miden este sábado (14:00 horas) en un duelo en el ambos examinarán la solidez de sus trayectorias ascendentes, con el objetivo de los cordobesistas de recuperar su fortaleza como local para meterse en puestos de fase de ascenso y el de los madrileños de consolidarse en la zona media de la tabla.

El conjunto blanquiverde, noveno con 38 puntos y un partido menos por el aplazamiento la pasada jornada de su visita a Ceuta debido a las borrascas en Andalucía, busca hacer bueno el factor cancha para recortar la distancia de dos puntos que le separa del 'play-off', manteniendo, además, esa bala en la recamara del duelo ante el conjunto ceutí.

El técnico local, Iván Ania, recupera efectivos para la cita tras confirmar el alta médica de Kevin Medina, Alberto del Moral y Alcedo, lo que alivia una enfermería en la que aún permanecen Rubén Alves, Theo Zidane y Fomeyem, bajas a las que se sumará también está semana Albarrán al estar sancionado por cinco amarillas.

La escuadra andaluza pretende retomar el ritmo competitivo tras el parón obligado por el temporal, una circunstancia que ha permitido a la plantilla "ahorrar riesgo de lesiones", pero que ha restado "adrenalina" competitiva, según ha reconocido el propio entrenador.

Enfrente estará un Leganés que llega a la cita en decimotercera posición con 32 puntos y en una dinámica positiva de resultados desde la llegada a su banquillo de Igor Oca, técnico que ha dotado al equipo de mayor solidez.

Ania ha advertido de la transformación del cuadro pepinero respecto a la primera vuelta, al destacar que ahora es un bloque "más combinativo y menos directo" gracias a la calidad de futbolistas con experiencia en la élite como Dani Rodríguez.

El Leganés tratará de trasladar lejos de Butarque el buen momento que vive como local, como atestiguan sus tres victorias seguidas ante su afición, con un triunfo en el campo del Córdoba que permitiría a los madrileños romper una racha de dos derrotas consecutivas a domicilio.

Dos tropiezos ante el Castellón y el Burgos que no impiden al conjunto 'pepinero' seguir siendo uno de los visitantes más incómodos del curso como confirman las cuatro victorias y cinco empates cosechados por el Leganés lejos de su estadio.

Registros que los de Igor Oca tratarán de mejorar en el Nuevo Arcángel aprovechando las dudas como local de un Córdoba que ha ganado en lo que va de campaña casi los mismo partidos, cinco, que ha perdido, cuatro, ante su afición.

Para ello, el equipo blanquiazul volverá a apelar a la fortaleza defensiva que le ha permitido dejar su portería a cero en tres de los seis encuentros disputados desde que arrancó el año 2026.

Una solidez incomprensible sin la presencia del exjugador del Córdoba Marvel que volverá a conformar junto con Lalo Aguilar el eje de una zaga que los aficionados 'pepineros' comienzan ya a recitar de carrerilla y que completarán en los laterales Rubén Peña y Enric Franquesa.

Pero si algo ha cambiado desde la llegada al banquillo del equipo madrileño de Igor Oca, que debutó como preparador del Leganés, precisamente, ante el Córdoba, en un choque en el que los andaluces desperdiciaron un penalti en los minutos finales para llevarse la victoria, es su capacidad ofensiva.

Si en las diecinueve primeras jornadas el Leganés contabilizaba un total de diecisiete tantos a favor, en sus seis últimos encuentros el cuadro blanquiazul ha sumado diez dianas.

Una más que notable mejoría que se ha visto acentuada en las últimas semanas por la dura competencia que se ha desatado en el seno de la plantilla 'pepinera' por hacerse con un hueco en el once inicial.

Especialmente, en la parcela ofensiva donde Igor Oca en lugar de apostar por un equipo fijo, aprovecha al máximo los hasta cinco cambios que puede realizar por partido y alterna titularidades y suplencias en función del rival.

De este modo, el preparador no desvelará hasta el final si será Alex Millán, el máximo goleador del Leganés, o Diego García, titular en la última jornada ante el Granada, quien ocupe la punta de ataque.

Igualmente Oca mantendrá la incógnita de si será Gonzalo Melero, en el caso de que quiera una mayor posesión del balón, o el guineano Seydouba Cissé, si busca un perfil más físico, el que acompañe a Amadou Diawara en el doble pivote.

Menos dudas parecen existir en los tres cuartos donde parece previsible que repita la tripleta conformada por Óscar Plano, cada vez más indiscutible en la posición de enganche, Juan Cruz y Dani Rodríguez, que ha dotado al Leganés de un plus de competitividad desde su llegada en el mercado invernal procedente del Mallorca.

- Alineaciones probables:

Córdoba: Iker Álvarez; Trilli, Xavi Sintes, Alex Martín, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Goti, Jacobo; y Adri Fuentes.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Marvel, Franquesa; Diawara, Melero o Cissé; Juan Cruz, Óscar Plano, Dani Rodríguez y Álex Millán o Diego García.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité Navarro).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Hora: 14:00. EFE

ajc/cc-jv/jap