Causa que investiga a jugadores de Alianza Lima por violación es remitida a Uruguay

(corrige fecha)

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- La causa que investiga a tres exjugadores del Alianza Lima por violencia sexual, iniciada en Argentina tras la denuncia de una joven, fue archivada en este país y remitida a Uruguay, donde presuntamente ocurrieron los hechos en enero pasado, según el fallo judicial al que accedió EFE.

La Justicia uruguaya deberá analizar las medidas de prueba tomadas por la Fiscalía argentina y continuar la investigación sobre los peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, hasta el mes pasado jugadores del Alianza Lima, denunciados por violación por una joven argentina.

Según la denuncia a la que accedió EFE, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 19 de enero en el hotel Hyatt de Montevideo, donde el plantel del Alianza Lima se encontraba para cumplir sus compromisos de pretemporada.

La víctima explica que fue agredida sexualmente por uno de los jugadores, mientras otro de ellos se masturbaba, y sospecha que su bebida fue adulterada, ya que su estado de confusión no se corresponde con la cantidad de alcohol consumido.

Tras el asalto, la víctima -herida- se dirigió al baño, donde se encontró a su amiga vestida y utilizando su teléfono celular.

Al día siguiente, la víctima regresó a Buenos Aires, donde acudió a distintos centros médicos y efectuó la denuncia.

"La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país", expresa el fallo.

A su vez, aclara que, "sin perjuicio de las cuestiones en torno a la competencia por razones territoriales" que pudieran analizarse a posteriori y "atendiendo a la grave naturaleza del hecho denunciado", se avanzó con las medidas probatorias para no incurrir en el riesgo de "pérdida de evidencia o afectación de derechos".

La denunciante viajó a Uruguay invitada por una amiga, cuya posible complicidad con los jugadores del fútbol ha comenzado a investigarse.

Según relató la denunciante, ella aceptó la invitación para poder encontrarse en ese país con un chico con el que tenía una relación. Cuando la víctima le comunicó a su amiga que iría a verlo, esta reaccionó con gritos y amenazó con no pagarle el viaje de regreso a Buenos Aires.

"Yo sentía que no me podía ir", expresó ante la Justicia la víctima, quien detalló que su compañera de viaje "siempre se comunicaba por mensaje" con Zambrano.

Según agregó Ignacio De Franco, abogado del estudio Deuteris De Franco, que representa a la víctima desde su denuncia, la amiga de la víctima poseía una tarjeta -de crédito o débito- a nombre del jugador, con la que efectuaba compras.

El teléfono móvil de la amiga ha sido confiscado por la Fiscalía argentina y su contenido debe ser analizado ahora por la Justicia uruguaya, según detalló a EFE De Franco.

Las actuaciones judiciales de la causa fueron remitidas el 3 de febrero a las autoridades judiciales de Uruguay en calidad de "información espontánea", según los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

También se enviarán los resultados de las pruebas de ADN tomadas en las prendas de la víctima para evitar un posible extravío o deterioro de la evidencia. EFE

EFE

