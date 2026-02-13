Cata Coll se somete a una artroscopia y estará cuatro semanas de baja

Barcelona, 13 feb (EFE).- La guardameta del Barcelona Cata Coll estará cuatro semanas de baja tras pasar por quirófano para someterse a una exploración artroscópica tras haber sufrido un bloqueo articular en la rodilla izquierda, según informó este viernes la entidad azulgrana.

La mallorquina fue intervenida por el doctor Jordi Puigdellívol, de los servicios médicos del club catalán, en el Hospital de Barcelona, en un momento de la temporada que minimiza el impacto competitivo de su ausencia.

Según los plazos estimados por el Barça, Coll se perderá los compromisos de Liga F Moeve ante el Eibar y el Granada, además de la ida de las semifinales de la Copa de la Reina frente al Badalona Women y la visita liguera a Riazor para medirse al Deportivo Abanca.

La internacional española sufrió el pasado mes de diciembre un esguince en el ligamento interno de esa misma rodilla y la evolución de la lesión le ha impedido jugar sin dolor en este inicio de 2026. El objetivo ahora es que pueda estar disponible para la vuelta copera del 18 de marzo.

La baja de la balear abre una oportunidad para Gemma Font en la portería y se añade a las de las defensas Mapi León y Laia Aleixandri y la centrocampista Aitana Bonmatí, estas dos últimas lesionadas de larga duración. EFE

