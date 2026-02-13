Espana agencias

Carlos Domínguez, Yoel y Cervi, descartes técnicos de Giráldez para Cornellà

Guardar

Vigo, 13 feb (EFE).- Los defensas Carlos Domínguez y Yoel Lago son junto al argentino Franco Cervi los descartes técnicos de Claudio Giráldez para el partido de mañana, sábado, contra el Espanyol.

Además, el entrenador del Celta aún no puede contar con el extremo Álvaro Núñez, que sigue sin superar la pubalgia que ya le había impedido disputar los últimos partidos de Liga con el Elche.

El regreso del centrocampista Hugo Sotelo, que no había entrado en la lista de Giráldez para el duelo contra Osasuna, y la continuidad del central Joseph Aidoo, declarado transferible por la dirección deportiva, son las otras grandes novedades de la convocatoria. EFE

dmg/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jorge Drexler anticipa su primer álbum en cuatro años con la canción 'Toco madera'

Infobae

El escritor malagueño Pedro Cepedal, premio Tiflos de Poesía de la ONCE

Infobae

Diputados de ERC no ven bien que Rufián se saltara a la cúpula con su frente de izquierdas

Infobae

Vueling extiende el puente aéreo Barcelona-Madrid hasta el 28 de marzo

Infobae

Mañueco avisa a Vox: El PP pondrá "las condiciones" y no pactará con el PSOE de Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa