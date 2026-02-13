Carlos Domínguez, Yoel y Cervi, descartes técnicos de Giráldez para Cornellà

Vigo, 13 feb (EFE).- Los defensas Carlos Domínguez y Yoel Lago son junto al argentino Franco Cervi los descartes técnicos de Claudio Giráldez para el partido de mañana, sábado, contra el Espanyol.

Además, el entrenador del Celta aún no puede contar con el extremo Álvaro Núñez, que sigue sin superar la pubalgia que ya le había impedido disputar los últimos partidos de Liga con el Elche.

El regreso del centrocampista Hugo Sotelo, que no había entrado en la lista de Giráldez para el duelo contra Osasuna, y la continuidad del central Joseph Aidoo, declarado transferible por la dirección deportiva, son las otras grandes novedades de la convocatoria. EFE

