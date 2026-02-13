Espana agencias

Cantero quiere hallar buenas sensaciones contra el Gernika de cara al duelo clave de Praga

Guardar

Zaragoza, 13 feb (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha afirmado que espera que su equipo logre encontrar "buenas sensaciones" en el partido de liga que jugará este domingo en casa (13.00 horas) contra el Lointek Gernika, para así llegar con esa dinámica al duelo clave que jugará el miércoles contra el USK Praga en el 'play-in' de la Euroliga.

En una rueda de prensa, Cantero ha admitido que las rojillas tienen la mente puesta en el encuentro de la competición europea, aunque ha apostillado: "Sabemos que tenemos un partido por jugar que hay que ganar e intentar tener esas buenas sensaciones individuales y como equipo de cara al siguiente".

Sobre el encuentro contra el Gernika, ha señalado que le preocupan las individualidades que, en la ida, causaron a la escuadra aragonesa "muchos problemas", en referencia a jugadoras como Masa Jankovic.

Por ello, ha explicado que tratarán de adaptarse al rival en el plano individual para que, así, los conceptos colectivos tácticos "funcionen mejor".

El Casademont llegará al duelo contra el equipo vizcaíno tras disfrutar de una semana sin partido europeo, un periodo en el que el técnico se ha mostrado "muy contento" por los últimos entrenamientos, de los que ha recalcado aspectos como el tiro exterior, en el que las jugadoras han rozado el 90 % de acierto.

La escuadra zaragozana llegará al partido segundo en la Liga Endesa y con ganas de regresar a la senda de la victoria, tras perder sus dos últimos encuentros del campeonato doméstico, ante el Ensino y el Valencia Basket.

Sobre esta circunstancia, el entrenador madrileño ha considerado "normal" que a lo largo de la temporada el equipo sufra "altibajos", por lo que ha abogado por "pelear y trabajar para salir lo antes posible" del bache. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

INCIBE llama a proteger privacidad en aplicaciones de citas para evitar fraudes y estafas

Infobae

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Infobae

Los temporales hacen desaparecer casi toda la arena de las playas del sur de Menorca

Infobae

Feijóo: Óscar López jamás llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco

Infobae

España cumple 3 meses con sus aves confinadas por gripe aviar, lo que impacta en el huevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa