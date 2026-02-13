Cantero quiere hallar buenas sensaciones contra el Gernika de cara al duelo clave de Praga

Zaragoza, 13 feb (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, ha afirmado que espera que su equipo logre encontrar "buenas sensaciones" en el partido de liga que jugará este domingo en casa (13.00 horas) contra el Lointek Gernika, para así llegar con esa dinámica al duelo clave que jugará el miércoles contra el USK Praga en el 'play-in' de la Euroliga.

En una rueda de prensa, Cantero ha admitido que las rojillas tienen la mente puesta en el encuentro de la competición europea, aunque ha apostillado: "Sabemos que tenemos un partido por jugar que hay que ganar e intentar tener esas buenas sensaciones individuales y como equipo de cara al siguiente".

Sobre el encuentro contra el Gernika, ha señalado que le preocupan las individualidades que, en la ida, causaron a la escuadra aragonesa "muchos problemas", en referencia a jugadoras como Masa Jankovic.

Por ello, ha explicado que tratarán de adaptarse al rival en el plano individual para que, así, los conceptos colectivos tácticos "funcionen mejor".

El Casademont llegará al duelo contra el equipo vizcaíno tras disfrutar de una semana sin partido europeo, un periodo en el que el técnico se ha mostrado "muy contento" por los últimos entrenamientos, de los que ha recalcado aspectos como el tiro exterior, en el que las jugadoras han rozado el 90 % de acierto.

La escuadra zaragozana llegará al partido segundo en la Liga Endesa y con ganas de regresar a la senda de la victoria, tras perder sus dos últimos encuentros del campeonato doméstico, ante el Ensino y el Valencia Basket.

Sobre esta circunstancia, el entrenador madrileño ha considerado "normal" que a lo largo de la temporada el equipo sufra "altibajos", por lo que ha abogado por "pelear y trabajar para salir lo antes posible" del bache. EFE