Borja Jiménez ve al Sporting con ganas de "revancha" ante el Albacete

Gijón, 13 feb (EFE).- El técnico del Sporting, Borja Jiménez, reconoció este viernes que la plantilla es "consciente de lo que ocurrió en el partido de la primera vuelta" contra el Albacete en El Molinón (3-4), por lo que en el vestuario rojiblanco "existen esas ganas de revancha".

Del conjunto manchego destacó que "viene de hacerlo muy bien estas semanas, eliminando a dos equipos de Primera en Copa y compitiendo contra el Barcelona".

No obstante, el técnico afirmó que esperan "seguir con las buenas sensaciones recientes fuera de casa".

"Me imagino un Albacete con ataques muy rápidos, viviendo de sus buenas transiciones en estos partidos en los que defienden más bajo. Tendremos que ajustar algunas cosas, pero será seguro un partido muy abierto", analizó el técnico sportinguista.

Al margen de lo estrictamente futbolístico, Jiménez también valoró el mercado de fichajes del rival, y reconoció que "Riki era uno de sus futbolistas importantes estos años, era determinante como Morcillo, que tampoco está", pero, a su vez, reconoció que el club "se reforzó muy bien y se reinventó sin estos jugadores ganando a Cádiz, Zaragoza o Valladolid".

El técnico reconoció haber escuchado al director deportivo del Albacete, José Vicente Verdú 'Toché', mostrar su convencimiento de "tener una plantilla hecha para entrar en playoff", lo que reafirmó su idea de que "tienen una buena plantilla y muy equilibrada".

A su vez, el técnico también valoró el comunicado que el Albacete emitió esta semana en protesta por diferentes decisiones arbitrales y aseguró que "no tendrá efecto o consecuencias en el partido", aunque consideró que "esa libertad de expresión para manifestarlo es muy natural".

Precisamente, el propio Jiménez no se podrá sentar en el banquillo en el Carlos Belmonte al tener que cumplir sanción por ciclo de amonestaciones, algo que aseguró "nunca" le había sucedido "en catorce temporadas de carrera".

El técnico confirmó que verá el partido "desde una cabina" y que tendrá "comunicación constante" con Álex Martínez, su segundo entrenador y hombre de confianza, con el que "el Sporting estará en mejores manos que nunca", aseveró.

"Es cada vez más frecuente que en el fútbol haya un técnico desde arriba analizando el partido, ya que se tiene una mejor visión", apuntó Jiménez sobre esta particular circunstancia que vivirá el domingo en el Carlos Belmonte (18:30 horas).

Así lo ha asegurado el entrenador en la rueda de prensa posterior al penúltimo entrenamiento de la semana, en el que recuperó a Brian Oliván, el cual "entrenará el sábado con normalidad y estará disponible para el partido".

Por otro lado, se mantiene la duda sobre el central Eric Curbelo, que "lo tendrá difícil, ya que aún no completó un entrenamiento con el grupo", pero, a su vez, Jiménez confirmó que "las sensaciones son buenas". EFE

